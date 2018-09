Io | usato e dimenticato dai gialloverdi

ilgiornale

: RT @LudovicoApicel1: @instagram Buongiorno, ho dimenticato la password dell'account d_ludovico_d e non riesco a ricevere la reimposta dato… - LudovicoApicel1 : RT @LudovicoApicel1: @instagram Buongiorno, ho dimenticato la password dell'account d_ludovico_d e non riesco a ricevere la reimposta dato… - GMiaMancuso : Iscritta nel 2011, dimenticato la password circa 17 volte, usato il Twitter 4 sarà troppo tardi per diventare famos… - LudovicoApicel1 : @instagram Buongiorno, ho dimenticato la password dell'account d_ludovico_d e non riesco a ricevere la reimposta da… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sergio Bramini, l'imprenditore fallito per colpa dei crediti mai pagati dallo Stato italiano, è stato per qualche giorno l'uomo simbolo dell'intesa politica tra Lega e M5s. A maggio, vincitori incontrastati delle elezioni ma non ancora ministri, i due leader Salvini e Di Maio erano andati a trovare personalmente (con corteo di parlamentari al seguito) l'imprenditore monzese, indicandolo come l'emblema dello Stato da cambiare con il nuovo corso gialloverde. "Questo simbolo - spiegò Di Maio - deve lavorare con noi al governo perché lo Stato possa smettere con questo genere di assurdità" spiegò Di Maio, annunciando che Bramini sarebbe diventato un suo consulente al ministero dello Sviluppo economico, perché con i grillini al governo "adesso lo Stato siamo noi". Finita la coreografia da inizio di governo, però, le cose sembrano aver preso una piega diversa per Bramini. Che è sì stato ...