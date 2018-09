Inter | Skriniar rifiuta il rinnovo | Politano verrà riscattato

Inter - rinnovo di Skriniar lontano : prima proposta rifiutata dallo slovacco : L’Inter sta provando a blindare Milan Skriniar, pilastro della difesa nerazzurra, ma in questo momento l’accordo sembra abbastanza lontano. La trattativa sarebbe iniziata qualche mese, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma le parti sono molto lontane. In ogni caso Skriniar ha firmato con l’Inter appena un anno fa e il suo contratto scade nel 2022, quindi il nuovo accordo non può essere considerato una ...

Inter - Skriniar : “Non vedo l’ora di duellare con Messi e Ronaldo” : Milan Skriniar, pilastro difensivo dell’Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale slovacca del suo club, di Ronaldo, il più atteso: “Abbiamo iniziato male il campionato ed eravamo delusi. La vittoria col Bologna ci ha dato morale: ora vogliamo riprenderci i punti persi. Quest’anno sarà ancora più dura visto anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese in Italia è molto importante per tutto il movimento calcistico italiano: ...

Inter - Skriniar pronto per la Champions : “non vedo l’ora di incontrare Messi” : Skriniar si trova in ritiro con la Nazionale slovacca, ma la testa non può non andare ai prossimi impegni con l’Inter Milan Skriniar ha lasciato per qualche giorno Milano per unirsi alla sua Nazionale. Dal ritiro slovacco, il calciatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa dei prossimi impegni che attendono l’Inter, dalla Champions alla corsa in campionato: “Non vedo l’ora di giocarla e di affrontare Messi. ...

Retroscena Inter : Skriniar meno pagato di Ranocchia - ma presto arriverà il sorpasso : La Gazzetta dello Sport ha svelato l'elenco degli stipendi della Serie A. In casa Inter ha fatto scalpore il fatto che Milan Skriniar , miglior difensore della passata stagione, sia fermo a quota 1,7 milioni di euro, ...

Inter-Torino 0-0 La Diretta Spalletti toglie Miranda e Lautaro dentro Skriniar e Perisic : Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere...

Skriniar si racconta : 'L'Inter è il top - San Siro toglie il fiato. Ronaldo il mio idolo - vado matto per le trofie' : A guidare la difesa dell'Inter nella seconda giornata di campionato ci sarà nuovamente lui, Milan Skriniar. Mai assente nella passata stagione, il difensore slovacco ha dovuto dare forfait a causa di ...

Inter - Skriniar torna e prolunga - con aumento - : Un accordo che secondo il Corriere dello Sport è già praticamente raggiunto che porterà al prolungamento di un anno del contratto fino al 2023 e innalzerà l'attuale stipendio da 1,7 milioni bonus ...

