Inter | Ranocchia | “in Champions ce la giochiamo”

(Di venerdì 7 settembre 2018) ”InLeague ce la giocheremo con tutti, con grande tranquillità”. Andrea, difensore dell’, non teme il girone di ferro in Europa, che metterà di fronte ai nerazzurri Barcellona e Tottenham. ”Aspettavo da tanto il nostro ritorno inLeague – le parole del nerazzurro a Sky -. Abbiamo centrato un obiettivo fondamentale per un progetto che dovrà andare avanti negli anni: sono contento di tornarci, sarà bello sfidare avversari importanti. Ce la giochiamo con tutti con tranquillità”. Non solo, però: l’obiettivo dell’è anche quello di tornate a lottare con la Juventus per lo scudetto. ”Battere la Juve è sempre bello, ma il percorso deve riguardare tutte le partite di campionato,e Coppa Italia – ha proseguito -. Con una gara singola non si va lontani, noi dobbiamo ...