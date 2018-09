Inter | Ranocchia | In Champions ce la giocheremo con tutti

Inter - Ranocchia : “in Champions ce la giochiamo” : ”In Champions League ce la giocheremo con tutti, con grande tranquillità”. Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, non teme il girone di ferro in Europa, che metterà di fronte ai nerazzurri Barcellona e Tottenham. ”Aspettavo da tanto il nostro ritorno in Champions League – le parole del nerazzurro a Sky -. Abbiamo centrato un obiettivo fondamentale per un progetto che dovrà andare avanti negli anni: sono ...