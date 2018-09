Inter | Politano sarà riscattato

Inter : Skriniar rifiuta il rinnovo - Politano verrà riscattato : Mentre Spalletti prepara la prossima gara con i non convocati in nazionale, l'Inter deve risolvere una grana Interna. Il difensore slovacco Milan Skriniar ha rifiutato l'offerta di rinnovo [VIDEO]del contratto proposta dalla societa'. Il giocatore arrivato dalla Sampdoria la scorsa stagione si è subito imposto come uno dei migliori della rosa al primo anno dimostrandosi come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato della massima Serie A. Le ...

Inter : Skriniar rifiuta il rinnovo - Politano verrà riscattato : Mentre Spalletti prepara la prossima gara con i non convocati in nazionale, l'Inter deve risolvere una grana Interna. Il difensore slovacco Milan Skriniar ha rifiutato l'offerta di rinnovo del contratto proposta dalla società. Il giocatore arrivato dalla Sampdoria la scorsa stagione si è subito imposto come uno dei migliori della rosa al primo anno dimostrandosi come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato della massima Serie A. Le ...

Da trappola a soluzione - Politano vuole essere da Inter e Spalletti ne apprezza una dote : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport su Matteo Politano. 'È l'uomo che ha rischiato di far saltare il banco, vuoi che ora non spinga per farsi un po' di spazio, lì sopra? Matteo Politano, l'...

Politano : 'Che onore essere all'Inter! Lautaro e Icardi ci trascineranno' : Matteo Politano , nuovo calciatore dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport a Cervia, in occasione della Bobo Summer Cup : 'Ci tenevo tantissimo a essere qui, in mezzo a questa gente, per questa splendida iniziativa in aiuto ai bambini'. SU Lautaro - 'E' forte, sta ...

Diretta Atletico Madrid-Inter 0-0 : la sfida del Wanda Metropolitano live : Mauro Icardi, 25 anni, capitano dell'Inter. Getty Images L'Inter chiude il precampionato a Madrid con un assaggio di Champions League niente male: sfida l'Atletico nella sua casa, il Wanda ...

Inter - ag. Politano : 'Farà una buona stagione. Modric? c'è una possibilità che arrivi' : Davide Lippi , agente tra gli altri di Matteo Politano , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito e del possibile affare Modric-Inter. SU MODRIC - 'Non è un'operazione semplice, c'è una possibilità che arrivi all'Inter ma dipende soprattutto dalla volontà del ...

Inter : Politano - che sorpresa. Una gioia le sue "vampate" : C'è una piacevole costante dell'estate nerazzurra, oltre quel prospetto molto Interessante che si sta rivelando Lautaro Martinez. Anche a Lecce contro il Lione Matteo Politano è stato uno dei migliori ...

Inter - come si inserisce Politano : Secondo me erano soldi buttati dalla finestra». Con queste parole il presidente De Laurentiis trovò conveniente liquidare la questione-Politano, fino a poche ore prima vicinissimo a vestire la maglia ...

Calciomercato Inter : ufficializzato Politano - assalto a Florenzi - Malcom pista calda : L'Inter ha ancora voglia di rinforzarsi per la prossima stagione e prova a sfruttare tutte le opportunità che il mercato presenta. Ultimi due acquisti arrivati in casa nerazzurra sono stati Lautaro Martinez e Matteo Politano che si sono mostrati molto felici durante la presentazione di essere approdati nel club milanese. Due nomi che si aggiungono quindi agli altri colpi nerazzurri come De Vrij, Asamoah e Nainggolan con quest'ultimo che ...

Politano : "Far bene all'Inter - poi la Nazionale" : 'Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all'Inter è un'onore, è ...

Inter - Politano carico : “Spalletti mi schieri dove vuole” : “Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all’Inter è un’onore, è uno dei club più importanti d’Europa e darò sempre il massimo. Sia che il mister mi voglia schierare a destra, a sinistra o in mezzo”. Lo dice Matteo Politano, durante la conferenza stampa di presentazione del ...

