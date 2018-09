Inter | parte la caccia al dopo Handanovic per la porta

Il premier Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : «Nessun conflitto d'Interessi - ma non parteciperò al concorso» : Poteva diventare il primo banco di prova per l'ex inviato delle Iene, Dino Giarrusso, chiamato dal sottosegretario all'Istruzione M5s, Lorenzo Fioramonti, a dirigere l'osservatorio sui concorsi nelle ...

Giorgio Manetti - addio a U&D : «Non partecipo al GFVIp - ecco il mio progetto Internazionale» : 'Sono sempre nella stessa situazione: single. Semmai ho delle frequentazioni estive, ma mi considero libero di fare quel che mi pare', come annunciato Giorgio Manetti lascia ' Uomini e donne ' dove è ...

Roma - Totti/ "Difficile migliorarsi - la Juventus fa un campionato a parte". L’Intervista del Pupone : Roma, parla il dirigente Francesco Totti "Difficile migliorarsi, la Juventus fa un campionato a parte". L’intervista del Pupone ai microfoni di Radio Roma(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Fondi dalla Regione per parcheggi d'Interscambio : Ragusa partecipa? : Il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario D'Asta chiede all'amministrazione Cassì in che modo intenda concorrere all'assegnazione dei Fondi regionali per la creazione di parcheggi d'interscambio ...

Trattativa ILVA. Fiom Cgil : 'Confindustria Taranto si faccia da parte - ci sono Interessi differenti' : Come Rsu Ilva della Fiom Cgil ribadiamo la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei ...

La FIFA non ha riscontrato illeciti da parte dell’Inter nel tentativo di acquisto di Luka Modric : La FIFA — l’organo che governa il calcio professionistico internazionale — non avvierà indagini nei confronti dell’Inter dopo la denuncia ricevuta dal Real Madrid nell’ambito del caso Luka Modric. Ad agosto il club spagnolo aveva infatti segnalato alla FIFA una The post La FIFA non ha riscontrato illeciti da parte dell’Inter nel tentativo di acquisto di Luka Modric appeared first on Il Post.

L'Inter riparte da Bologna : 0-3 : L'Inter di Luciano Spalletti si rialza dopo le due uscite non esaltanti contro Sassuolo e Torino che hanno prodotto un solo punto. I nerazzurri hanno vinto di per 3-0 contro il Bologna di Filippo Inzaghi grazie alle reti di Radja Nainggolan, l'uomo più atteso nelle prime due giornate, di Candreva appena subentrato a Keita e di Perisic. Il belga ha sbloccato la partita in favore delL'Inter grazie ad un bel destro al 66' su assist di Politano, ...

Champions League - sorteggio alle ore 18 : 00 : Juve - Napoli - Roma - Inter - si parte! : sorteggio- Tutto pronto per il sorteggio di Champions League. Montecarlo, si parte alle ore 18:00. Juve testa di serie, Napoli e Roma in seconda fascia, Inter in quarta fascia. Juventus di fronte al pericolo Liverpool in terza fascia, ecco perchè, paradossalmente, una seconda fascia targata United o Tottenham potrebbe scongiurare Salah e company. Potenziali gironi […] L'articolo Champions League, sorteggio alle ore 18:00: Juve, Napoli, ...

Wall Street : partenza condizionata dal Pil - attenzione ai titoli di Internet e social media : La nomina di Clarida, economista presso Pimco e professore di economia all'Università della Columbia, era stata proposta ad aprile dallo stesso presidente Donald Trump ed è stata approvata ieri sera ...

Gli Interrogatori del pm al Viminale Salvini : «Perché non parte da me?» : Il procuratore, che indaga per sequestro di persona e arresto illegale, nel fine settimana interrogherà alcuni funzionari del Viminale e alcuni ufficiali della Guardia costiera

Strade Interrotte : disagi per aziende e lavoratori - la Uil chiede partenze anticipate dei pullman : Ritardi consistenti accumulati dagli utenti del trasporto pubblico che devono raggiungere la zona industriale di Termoli CAMPOBASSO. Questa mattina la UIL Molise, unitamente alle categorie UILTEC, ...