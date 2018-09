Insulti e botte all' agente di polizia durante un controllo | denunciato un migrante

ilgiornale

(Di venerdì 7 settembre 2018) Prima gli ha risposto male, poi lo ha aggredito. Unnigeriano, senza fissa dimora, si è scagliato contro un poliziottoun semplicedei documenti.L"ennesima aggressione si è verificata nel parco di Fontescodella, in provincia di Macerata, dove le forze dell"ordine sono impegnate da mesi a fronteggiare una situazione "di emergenza", visti i numerosi episodi di bivacco, degrado, spaccio e violenza.Come scrive il quotidiano online locale Picchio News, il fatto si è verificato nella mattinata di giovedì, quando gli agenti hanno chiesto all"extracomunitario di mostrare loro i documenti. L"africano, privo delle carte di riconoscimento, ha reagito in malo modo, inveendo contro gli uomini di. Poi, ha opposto loro resistenza, spintonandoli vigorosamente.I poliziotti, per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, hanno fatto in modo che ...