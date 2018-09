Instagram lancia un sito per i genitori in cui insegna i segreti dell' app e come parlare

Instagram sta per lanciare un’app dedicata allo shopping : Instagram continua a crescere a ritmi sostenuti e fa un passo ulteriore verso l’ecommerce e lo shopping. Già a novembre del 2016 aveva testato modalità per lo shopping online, accelerando la fase di test a partire dalla primavera del 2018. Ora, come anticipato dal sito The Verge, Menlo Park si appresta lanciare un’app indipendente mediante la quale acquistare i prodotti visti su Instagram, diventando quindi un canale di vendita diretta che non ...

Instagram Tv : Lanciato anche in Italia il guanto di sfida a YouTube : Tagliato il nastro del miliardo di utenti attivi, Instagram ha festeggiato presentando al mondo intero , Italia compresa, il suo nuovo servizio IGTV , Instagram TV, , che permetterà al social network fotografico di estendersi oltre le semplici

CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA NUDI SU Instagram/ Foto hot rimossa - lei rilancia : "Naike Rivelli allora?" : CLAUDIO SANTAMARIA e FRANCESCA BARRA: INSTAGRAM rimuove Foto hot. L'ira dell'attore contro il social network: “Vi meritate odio e violenza". Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 13:55:00 GMT)

Geordie Shore : Sophie - Chloe e Marnie lanciano una nuova e molto nuda posa per le foto su Instagram : Geordie Style The post Geordie Shore: Sophie, Chloe e Marnie lanciano una nuova e molto nuda posa per le foto su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili - Instagram testa qualche modifica : Facebook annuncia l'arrivo delle "ToDo List" (liste personalizzate) e accoglie gli annunci giocabili per provare i giochi, mentre Instagram sta testando qualche modifica all'app per Android. L'articolo Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili, Instagram testa qualche modifica proviene da TuttoAndroid.

“Finalmente!”. Instagram lancia l’attesa novità per la gioia degli utenti : Una novità importante per tutti gli utenti Instagram, in crescita costantemente e ora pronti ad accogliere l’ultima introduzione del popolare social network. Si tratta del cosiddetto “punti verde”, atteso già da tempo dopo gli annunci che ne avevano anticipato l’arrivo e che contribuirà a rendere ancora più immediate le interazioni tra iscritti. Grazie a questa trovata, infatti, sarà possibile capire quando gli ...

Roma - noleggiano la bici e la lanciano nel Tevere : il video su Instagram : biciclette a noleggio gettate nel Tevere, lo scempio va in scena. Un gioco delirante della scorsa notte. Come testimonia il video pubblicato sui social. Le banchine prese d'assalto senza controlli, e ...

Instagram introduce la musica per le Stories e si prepara a lanciare l’app in versione Lite : Le Stories di Instagram diventano ancora più ricche grazie alla possibilità di aggiungere brani musicali: gli utenti, infatti, potranno inserire canzoni di sottofondo ai propri post L'articolo Instagram introduce la musica per le Stories e si prepara a lanciare l’app in versione Lite proviene da TuttoAndroid.