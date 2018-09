Indagato per sequestro di persona aggravato | Salvini apre la busta della Procura in

Salvini Indagato per sequestro di persona aggravato : Matteo Salvini, in diretta Facebook dal suo studio al Viminale, apre la busta gialla della procura di Palermo con cui il Procuratore Capo Francesco Lo Voi lo informa di aver aperto un fascicolo per la ...

Salvini Indagato per sequestro di persona - cadono altri reati : Roma, 7 set., askanews, - I Carabinieri hanno consegnato al ministro dell'Interno, nonché vicepremier, Matteo Salvini, l'atto con il quale il Tribunale dei ministri di Palermo notifica la ...

Nave Diciotti - Salvini Indagato per sequestro di persona : Il ministro dell'Interno apre la busta inviata dalla Procura in diretta Facebook. "Grazie ai magistrati, mi date solo più forza" Migranti, Salvini: "Rintracciati sedici della Diciotti". Tutti ...

Caso Diciotti - Salvini Indagato per sequestro di persona aggravato : Il ministro dellInterno ha aperto in diretta Facebook la busta inviata dalla Procura di Palermo: "Sospetto che qualcuno voglia fermarmi"

Caso Diciotti - Salvini Indagato per sequestro di persona aggravato : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato, ha aperto in diretta Facebook la busta consegnatagli da carabinieri, inviata dalla Procura di Palermo. «Non mi ritengo né un sequestratore né un eversore. E magari mi assolvono», dice, poco prima di aprire il plico. Si procede per ora con indagini preliminari ne...

Matteo Salvini Indagato per sequestro di persona aggravato : “Rischio 15 anni di carcere” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è indagato per sequestro di persona aggravato dopo il caso della nave Diciotti. Il capo di accusa è stato modificato dai magistrati di Palermo. "Sono almeno 15 anni di galera prevista a cui bisogna aggiungere le aggravanti", afferma il titolare del Viminale in diretta Facebook.Continua a leggere

Caso Diciotti - Salvini Indagato per sequestro di persona aggravato - : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale dei ministri il fascicolo, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari e modificando le contestazioni ipotizzate dalla Procura di Agrigento.

