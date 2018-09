In piazza gli operatori del mercato ortofrutticolo | Marano in tilt | ' Riaprite | i mafiosi

Tutti in piazza - stasera a CeglieArriva il premier Giuseppe Conte : Ci siamo, dunque, arriva il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ha accettato l'invito del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino e parteciperà stasera alle 20,30 a un’edizione straordinaria de La Piazza Segui su affaritaliani.it

Nuova piazza Savonarola - la svolta verde del sindaco Ranalli : «Salveremo gli alberi» : Via Savonarola oggi , immagine da Google Maps, «Siamo intenzionati a salvare, per quanto ci sarà possibile, i lecci presenti». Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, annuncia una modifica nel progetto ...

Papa Francesco a piazza Armerina : per anniversario morte Don Puglisi : Il Sicilia Outlet Village in occasione della visita di Papa Francesco a Piazza Armerina, il 15 settembre, mettera' a disposizione un bus gratuito.

piazza Affari paga il rischio-paese : è stata la peggiore d'Europa negli ultimi 3 mesi : Milano. L'apertura in progresso di Piazza Affari, nonostante l'avvio in calo degli altri listini europei che sono frenati dal riaccendersi delle tensioni sul fronte commerciale, dice che gli investitori stanno concedendo una tregua al mercato italiano in attesa di verificare se le dichiarazioni rass

Gli sposi festeggiano e poi... puliscono tutta la piazza : "Complimenti - impariamo da loro" : Una coppia tedesca, dopo il sì nella sala del Comune di Santa Maria Hoè (Lecco), a colpi di ramazza ripulisce da stelle...

Il Rione Traiano scende in piazza : 'Vogliamo giustizia per Davide' : Ciò che ormai si è trasformato in una consuetudine amara non frena la sete di giustizia. Anche quest'anno l'Associazione Davide Bifolco - il dolore non ci ferma onlus ha organizzato un corteo previsto ...

Lecco - la lezione di civiltà degli sposini tedeschi : dopo il sì puliscono il piazzale con le scope : Il sindaco del paese che ha ospitato le nozze ha postato su Facebook il video della scena, che è subito diventato virale

Il comparto bancario a piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 36% - - si concentrano gli acquisti su Banca MPS : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 8.864,13 in crescita ...

piazza Affari : al centro degli acquisti Prima Industrie : Seduta decisamente positiva per Prima Industrie , che tratta in rialzo del 4,94%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prima Industrie ...

piazza Affari - risparmiatori colpiti al cuore : meglio portafogli liquidi al 100% : Naturalmente questa mossa mette ulteriore pressioni sul governo giallo verde in vista della presentazione del Def, Documento di Economia e Finanza, affinché i saldi non vadano fuori dai parametri ...

piazza Affari : al centro degli acquisti Maire Tecnimont : Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,50%. A livello comparativo su base ...

Capurso : sindaci di Puglia - ma anche quello di Civitavecchia - in gara ai fornelli Stasera in piazza la sfida culinaria tra i primi ... : ... che dovranno ha spiegato il noto gastronomo Romano realizzare i piatti ideati dagli chef, anche quest'anno grandi professionisti del mondo della ristorazione. Il fine è proprio la divulgazione della ...

Russia : di nuovo migliaia in piazza contro riforma pensioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ceglie - Conte ospite a "La piazza"Ecco l'annuncio di Palazzo Chigi : Il 7 settembre il Presidente arriverà in Puglia. Alle 20,30 a Ceglie Messapica verrà intervistato da Angelo Maria Perrino nell'ambito dell'evento "La Piazza" Segui su affaritaliani.it