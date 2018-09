In Italia un bambino su 2 non ha accesso alla mensa scolastica | la denuncia di Save the

A Peterborough i 10 anni del 'Festival degli Italiani' di Marco Cereste : da bambino emigrante a Presidente del Consiglio : Nella città britannica, a nord di Londra, il 15% dei 180 mila abitanti è d'origine italiana: figli di emigrati che negli anni '50 andavano a lavorare nella "London Brick"; come il padre di Marco ...

Bimbo muore sull'aereo - tragedia su volo AlItalia/ Ultime notizie : il comunicato dell'ospedale Bambino Gesù : Bimba muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:56:00 GMT)

Ronaldo : 'Sognavo la Juve fin da bambino. Scelta facile è la più forte d'Italia. Primo gol? Sono già pronto' : La Juve è il club più importante in Italia, uno dei migliori del mondo. E' stata una Scelta facile, perché la Juve è un club incredibile'. LA STANDING OVATION - 'I tifosi dopo la rovesciata? E' stato ...

Salute - Ministro Grillo : in Italia un bambino su 3 è obeso : “L’obesità infantile in Italia è peggiorata, oggi un bambino su tre è obeso. Questo apre la strada in futuro a gravi patologie come il diabete, le malattie cardiache, i problemi oncologici. Il nostro obiettivo e’ l’incentivazione dell’attività fisica ad ogni età, soprattutto tra i giovanissimi e le persone sopra i 65 anni di età,” lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando di fronte ...

Povertà - in Italia più di un bambino su due non può fare le vacanze lontano da casa : Save the Children lancia l'allarme: "Il tempo estivo dei bambini e dei ragazzi è un tempo fondamentale per la loro crescita e deve essere un tempo ricco di scoperte e di esperienze. È dunque quanto mai importante che le città si attrezzino per offrire ai ragazzi luoghi e spazi adeguati dove svolgere gratuitamente attività ricreative, sportive e culturali che altrimenti resterebbero loro precluse".Continua a leggere

“C’era anche un bambino”. Strage di Italiani in vacanza : lo scontro mortale : Una donna e un bambino di quattro anni italiani sono morti in un incidente fra un minibus e un fuoristrada avvenuto nella notte lungo un’autostrada in Scozia. Nell’impatto hanno perso la vita anche altre tre persone, tutte a bordo dell’auto: due donne di 69 e 70 anni e un uomo di 63. Sul minibus viaggiava un gruppo di turisti italiani. Cinque le persone rimaste ferite, tre delle quali provenienti dal nostro Paese. ...

Pazienti Ospedale Bambino Gesù in mare aperto a bordo di Nave Italia : Roma, 20 lug., askanews, - Nuove avventure in mare aperto per i Pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a bordo di Nave Italia, il brigantino a vela che la Fondazione Tender to Nave Italia ...

