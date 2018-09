: Ilva, 700 assunzioni dirette in più, soldi per gli esodi e copertura dei parchi minerari anticipata al 2019: così D… - petergomezblog : Ilva, 700 assunzioni dirette in più, soldi per gli esodi e copertura dei parchi minerari anticipata al 2019: così D… - CarloCalenda : Se per Di Maio tenere aperta #Ilva è il “delitto perfetto”, da oggi lui è il mio principale complice. Video integra… - maumartina : #Ilva non chiude, la gara resta valida. Bene così, tutelato il lavoro. Le parti sociali trovano un accordo. Il mini… -

Sull'"abbiamo fatto il meglio per favorire l'accordo sindacale.ha bisogno di unaper ripartire dopo decenni in cui si è giocato con la vita delle persone e dei lavoratori". Così al Corriere della Sera il ministro dello Sviluppo Di. "La struttura commissariale agirà come un poliziotto ambientale, pronto a intervenire al primo allarme e sempre pronto a vigilare sugli obblighi da rispettare. Gli impegni sono stati presi. Sono in campo in prima persona per questa battaglia", assicura il ministro.(Di venerdì 7 settembre 2018)