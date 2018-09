Ilva | sit-in ambientalista a Taranto | contestato il M5s La deputata De Giorgi va via

Taranto - sit-in di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva : Il Movimento 5 Stelle si era sempre espresso a favore della chiusura dell'Ilva di Taranto. Lo aveva dichiarato più volte lo stesso Luigi Di Maio, oggi Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e i candidati di M5S in Puglia ne avevano fatto uno dei principali punti del programma, riuscendo in molti casi a vincere anche grazie a quelle promesse.Il solito Blog delle Stelle, lo scorso 5 maggio, cioè appena quattro mesi fa, scriveva:La ...

Ilva - a Taranto il sit in di 24 ore dei cittadini per chiedere la chiusura : "Non c'è più tempo" : La protesta era già stata programmata da tempo, ma arriva proprio nel giorno dell'accordo per la cessione dell'acciaieria ad Arcelor Mittal per cui invece festeggia il sindaco Melucci: "C'è ancora tanto da fare, ma possiamo guardare al futuro con maggior fiducia"

Ilva - Di Maio : fiducioso - se esito migliorativo gara non si annulla : Roma, 5 set., askanews, - Su Ilva 'sono fiducioso perchè c'è il tavolo sindacale si incontra con la procedura di annullamento della gara e la legge dice che se il tavolo produce un risultato ...

Ilva - Di Maio : corsa contro tempo ma fiducia in soluzione positiva : Napoli, 4 set., askanews, - 'E' una corsa contro il tempo, ma sono fiducioso che arriveremo ad una soluzione positiva per i cittadini di Taranto e per chi lavora nello stabilimento'. Queste le parole ...

Ilva - inedito appoggio di Confindustria allo sciopero indetto dai sindacati se non si sbloccherà la situazione : Un asse inusuale è pronto a saldarsi se la questione Ilva dovesse rimanere in fase di stallo. Con una data precisa, l’11 settembre. È quello il giorno nel quale i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale che anche Confindustria fa sapere di essere pronta ad appoggiare. Lavoratori e industriali si ritroverebbero insomma sulla stesso fronte contro il ministro Luigi Di Maio, qualora mercoledì il tavolo al Mise convocato per riavviare ...

Milan - André SIlva è sbarcato a Siviglia : visite e poi firma : TORINO - 'Il più grande del mondo'. Con queste parole impresse sulla maglietta si è presentato a Siviglia André Silva , determinato a iniziare il suo processo di redenzione dopo l'anno complicato passato al Milan . Il portoghese ...

Milan : André SIlva a Siviglia - visite e firma in giornata : André Silva è in Spagna, ma non è a Madrid con il Milan. L'attaccante portoghese ha preso un'altra strada rispetto ai rossoneri ed è sbarcato a Siviglia, per iniziare la sua nuova avventura dopo una ...

Ilva - ArcelorMittal : incontro positivo per ripresa dialogo tra parti : L'incontro al Mise sull'Ilva si è rivelato "positivo perché ha consentito la ripresa del dialogo tra ArcelorMittal, organizzazioni sindacali e ministeri interessati. Per questo lo riteniamo positivo". ...

Ilva - Di Maio : La gara è stata un pasticcio. Calenda ribatte : Solo solo falsità : Il ministro del Lavoro riapre la partita dell'Ilva ed è polemica rovente con il suo predecessore, dopo i rilievi dell'Anticorruzione sulla correttezza della gara che ha assegnato il gruppo siderurgico ...

Sull’Ilva è scontro - Di Maio : “Governo precedente ha fatto un pasticcio”. Calenda : “Falsità” : Luigi Di Maio interviene alla Camera sulla vendita dell'Ilva di Taranto, alla luce dei rilievi espressi dall'Anac. Le criticità riguardano il rinvio del piano ambientale, le scadenze intermedie e i mancati rilanci dei concorrenti. Per Di Maio "la gara è stata un pasticcio". L'ex ministro Carlo Calenda rivendica le sue scelte.Continua a leggere