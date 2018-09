Ilva | Di Maio ottiene il sì dei sindacati all' accordo con Arcelor Mittal

Di Maio sblocca Ilva : Si è sbloccata solo all'alba di ieri, dopo quasi 18 ore di confronto ininterrotto, la trattativa tra Mittal e sindacati per la cessione del gruppo Ilva . A fare decollare un negoziato che procedeva ...

Ilva - più assunzioni dirette e soldi per gli esodi : così Di Maio ha migliorato il “piano Calenda” e convinto i sindacati : Da una parte 10.700 assunzioni subito in Ilva da parte di AmInvestco, la garanzia di azzerare gli esuberi rimasti nel 2023 senza tagliare gli stipendi e 250 milioni di soldi pubblici per incentivare gli esodi. Dall’altra 10mila dipendenti diretti subito riassunti più 1.500 posti di lavoro garantiti attraverso la Società per Taranto e Genova a partecipazione statale – attraverso enti locali e Invitalia – con 200 milioni per ...

"Ci vuole coraggio a prendere voti a Taranto promettendo la chiusura di Ilva e poi fare l’intesa con Mittal. Bravo Di Maio" : Nel giorno dell'Ilva Carlo Calenda giura che si congratula con Luigi Di Maio, senza polemica. "Ho visto che mi ha risposto in modo maleducato ("oggi non gli rispondo" aveva dichiarato il suo successore alle agenzie), ma va bene lo stesso. Bene che non abbia chiuso l'Ilva, come aveva promesso in campagna elettorale, bene che sia confermato il piano ambientale per Taranto, bene che i sindacati abbiano trovato l'intesa. Oggi per me è una ...

Ilva - l’accordo ai raggi X. Il confronto tra Piano Calenda e Di Maio : La bozza di intesa Calenda prevedeva 10mila occupati, circa 1.200-1.500 addetti travasati nella società mista Ilva-Invitalia e circa 2mila esodi incentivati. Il nuovo accordo alza il numero di occupati a 10.700 ma scompare la società mista e quindi il numero di esodi incentivati sale a 2.500-2.800...

