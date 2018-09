Il Tempo delle Donne | inseguendo la felicità Il programma degli incontri

Ottime notizie per la cascata delle Marmore nonostante il malTempo di Agosto : nonostante il maltempo registrato ad Agosto, non hanno deluso i dati relativi all’affluenza all’area naturalistica della cascata delle Marmore: nell’ultimo mese sono stati infatti registrati 86.625 paganti, rispetto ai 92.388 dello scorso anno che ha potuto contare su condizioni meteo piu’ favorevoli. A diffondere i dati l’Ati di Gestione 165 Marmore falls (composta dalle cooperative Alis, Actl e Sistema Museo), ...

Radio Italia emittente ufficiale de Il Tempo delle Donne 2018 - : Marco Pontini, Direttore Generale Marketing e Commerciale Radio Italia commenta così la partnership: "Siamo felici di essere la Radio ufficiale di questa tre giorni di incontri, spettacoli e ...

OGGI LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE TARGHE DI RICONOSCIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS Tempo LIBERO BARI E A MAURIZIO SCALISE DELL'ASSOCIAZIONE

Anche Cesare Cremonini al Tempo delle Donne - a Milano l’8 settembre : il programma : Cesare Cremonini al Tempo delle Donne sarà il protagonista di un evento che si terrà a Milano il giorno sabato 8 settembre. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Reduce dal tour sold out negli stadi italiani e prima di intraprendere la tournée di concerti nei palazzetti, per la prima volta approda Cesare Cremonini al Tempo delle Donne per raccontarsi e raccontare la sua musica attraverso un'intervista a cura di Giusi ...

Mitsubishi Eclipse Cross e “Il Tempo delle donne” a Milano 7-8-9 settembre : Mitsubishi Eclipse Cross, il SUV coupé della Casa dei tre diamanti, partner della 5° edizione de “Il Tempo delle donne”, edizione dedicata alla Felicità, che si terrà a Milano il 7-8-9 settembre. Organizzato da Corriere della Sera, Il Tempo delle Donne è un momento collettivo di produzione di idee, di sperimentazione e di confronto. L’edizione 2018 che si articolerà su 100 eventi fra spettacoli, performance, installazioni, interviste, incontri, ...

Mitsubishi Eclipse Cross partner della 5ª edizione de “Il Tempo delle Donne” : Il Tempo delle Donne (felici) a bordo di Mitsubishi Eclipse Cross Mitsubishi Eclipse Cross, il SUV coupé della Casa dei tre diamanti, partner della 5ª edizione de “Il Tempo delle Donne”, edizione dedicata alla Felicità, che si terrà a Milano il 7-8-9 settembre. Organizzato da Corriere della Sera, Il Tempo delle Donne è un momento collettivo di produzione di idee, di sperimentazione e di confronto. L’edizione 2018 che si articolerà su 100 ...

Meteo : l’Italia alle prese con piogge - Temporali e calo delle temperature : Non si arresta l'ondata di maltempo che da alcune ore ha colpito la Penisola. La perturbazione che ha portato un vortice ciclonico proprio sul nostro Paese farà sentire ancora i suoi effetti su moltissime regioni, da nord a sud, con piogge intense e un deciso calo delle temperature anche ad inizio settimana.Continua a leggere

Allerta meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione Civile : arrivederci estate - malTempo su gran parte delle Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle Regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente intensi anche nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ...

MalTempo : sospeso il rilascio delle Cie a Sassa : Il settore Politiche per il cittadino e Personale del Comune dell’Aquila rende noto che il servizio di rilascio delle carte di identita’ elettroniche (Cie) nella Delegazione comunale di Sassa e’ temporaneamente sospeso. L’interruzione – si legge in una nota dell’Ufficio stampa – e’ dovuta a problemi tecnici causati dall’eccezionale ondata di Maltempo delle scorse settimane che ha compromesso ...

Dilettanti - il Tempo delle prove è già finito. Domenica si fa sul serio con il primo turno di Coppa : L'ultimo weekend all'insegna delle amichevoli si è chiuso anche con qualche risultato a sorpresa . Ma il calcio d'agosto non fa testa, almeno fino a ieri. I Dilettanti faranno sul serio perché da ...

MotoGp - Silverstone : “segnali” dalla Yamaha - il miglior Tempo delle Fp3 è del Dovi : MotoGp, tempo di Fp3 sul circuito di Silverstone condizionato da buche ed avvallamenti sull’asfalto della pista MotoGp, il weekend in quel Silverstone prosegue. Stamane sono andate in scena le Fp3, con diversi spunti dati dai piloti scesi in pista oggi. In attesa di conoscere le condizioni meteo di domani, che potrebbero prevedere pioggia sul circuito, continuano i problemi con la pista ricca di avvallamenti che causano scossoni ...

