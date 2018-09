Il segreto | grave incidente per Horacio e Mauricio indaga | anticipazione trame dal 10 al

Spoiler Il segreto : Saul scopre che Julieta è stata ricattata da Donna Francisca : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma in autunno su Canale 5 [VIDEO], svelano che Prudencio Ortega tentera' di abusare di sua moglie. Julieta, a questo punto, si rifugera' nel fitto della boscaglia dove sara' ritrovata addormentata da Saul solo dopo alcuni giorni. Qui il ragazzo apprendera' i motivi che hanno spinto l'ex amata a lasciarlo dopo essere stati travolti dalla passione. Il Segreto: Julieta scappa nel bosco ...

Anticipazioni Il segreto : Fè rapisce la figlia di Matias e Marcela per proteggerla : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni di settembre svelano che Fè decidera' di scomparire nel nulla con Camelia, complice il clima di alta tensione generato dalla sommossa di Graciano Larraz [VIDEO]. Julieta e Prudencio, nel frattempo, diventeranno marito e moglie, mentre la Villa verra' presa in ostaggio dei ribelli. Il Segreto, Anticipazioni: Fè rapisce Camelia Le nozze di ...

Spoiler - Il segreto : Saul salva Julieta - Fè rifiuta di tornare con Godoy e Gracia incinta : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto in onda dal 2 all'8 settembre svelano che Don Ignacio sequestrera' la figlia Julieta in un capanno, mentre Fè scoprira' la verita' sulle lettere di Mauricio. Saul e Prudencio, nel frattempo, decideranno di andare alla ricerca della Uriarte, mentre Gracia rivelera' a Don Anselmo una lieta novella. Il Segreto: Saul salva Julieta, Prudencio cade dal dirupo Don Ignacio obblighera' Julieta ...

Il segreto - Francisca : 'Se devo morire lo farò con dignità' - puntata 1777 : Proseguono le anticipazioni della soap Il Segreto con la notizia dell'imminente fucilazione pubblica di Francisca Montenegro, condannata a morte da Larraz. Nel frattempo, Severo è intenzionato a mettere fine alla sua vita, angustiato dal troppo dolore. Alta tensione anche per Emilia ed Alfonso: la bella locandiera scoprira' che il marito si è fatto spedire dall'estero un fucile, con il quale il Castaneda si esercita ogni giorno in luoghi ...

Spoiler Il segreto : Julieta e Saul tornano insieme - Fè umiliata dal generale De Ayala : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica, [VIDEO] trasmessa ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate spagnole in onda ad autunno sulle reti Mediaset, svelano che il generale Perez De Ayala svelera' a tutta Puente Viejo il passato scomodo di Fè. Intanto Julieta e Saul faranno finalmente pace, lontano dagli occhi indiscreti di Prudencio e Donna Francisca. Proprio quest'ultima vedra' tutte le sue terre arse dalle fiamme per ...

Il segreto - anticipazioni : Julieta scopre la verità sul suo passato - ha una sorellastra : L’arrivo di Julieta a Puente Viejo ha portato molte novita' nelle trame de Il Segreto grazie alla sua relazione con il giovane Saul, fortemente ostacolata da Francisca che vede nella ragazza una nemica come lo fu anni addietro la povera Pepa. Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] che ci giungono dalla Spagna ci raccontano che nelle puntate della telenovela scritta da Aurora Guerra in onda nelle prossime settimane su Canale 5 vedremo la giovane ...

Anticipazioni Il segreto : Fernando è tornato per riprendersi l'eredità dei Mesia : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera arrivata alla sua settima stagione in Spagna. Le trame spagnole [VIDEO]si soffermano sul ritorno di Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. L'ex marito di Maria Castaneda, infatti, tornera' a Puente Viejo dopo la scomparsa di Donna Francisca. Raimundo, nel frattempo, scoprira' che il figlio di Olmo, ha intenzione di rientrare in possesso della sua eredita' prima di lasciare per ...

Anticipazioni Il segreto : Saul non impedirà le nozze di Prudencio con la Uriarte : Torna il consueto appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica di Canale 5 protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le Anticipazioni di settembre si soffermano su Julieta Uriarte e Saul Ortega, interpretati dagli attori Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia dopo aver ucciso Ignacio [VIDEO], prestera' aiuto a Prudencio, caduto da un burrone. Le condizioni del ragazzo appariranno disperate, ma improvvisamente aprira' gli occhi per lo ...

Anticipazioni Il segreto : riemerge un cadavere dal fiume - è Saul : Anticipazioni spagnole Il Segreto da incubo. Negli episodi precedenti, abbiamo visto Prudencio mettere in atto il più crudele dei crimini, l'uccisione di suo fratello Saul, sangue del suo sangue. Il gesto dell'Ortega è stato l'ultimo atto per tentare disperatamente di allontanare il rivale in amore da Julieta, la donna per la quale prova una vera e propria ossessione. Prudencio inoltre, con una freddezza disarmante, ha mentito alla Uriarte, ...

Anticipazioni Il segreto : Fè scopre la verità sulle lettere di Godoy : Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda ad agosto su Canale 5, si soffermano sul ritorno di Fè a Puente Viejo. La simpatica rossa diventera' la proprietaria della pasticceria di Candela ma continuera' a portare rancore nei confronti di Mauricio Godoy. Emilia e Marcela, a questo punto, decideranno di rinchiudere l'ex coppia all'interno del nuovo esercizio commerciale per costringerli ad un chiarimento. Qui Fè scoprira' che il ...

Anticipazioni Il segreto : arriva Teresa da Una Vita - Alejandra Meco sarà Elsa : Che un volto noto di una telenovela famosa cambi set e diventi protagonista di un’altra altrettanto famosa è un evento che incuriosisce sempre i fan: stiamo parlando in questo caso di Una Vita e Il Segreto [VIDEO], le due serie scritte da Aurora Guerra, che probabilmente ha una certa voce in capitolo sulla scelta di attori e attrici. Se qualche anno fa era stato Jordi Coll a passare da Puente Viejo ad Acacias, smettendo i panni di Gonzalo per ...

ANTICIPAZIONI/ Il segreto - Saul arrestato cerca la libertà - Candela scappa da Severo : Le ANTICIPAZIONI Il Segreto [VIDEO] tornano puntuali per raccontarci la trame dei nuovi della soap spagnola, che andranno in onda nella settimana tra il 9 e 13 luglio 2018. Ma ecco in dettaglio che cosa ci aspettera'. Francisca dice a Saul di essere disposta ad aiutarlo, a condizione che lasci una volta per tutte Julieta, ma lui rifiuta. La Montenegro allora fa di tutto per isolare il suo ex pupillo da chiunque potrebbe aiutarlo. Continuano i ...

ANTICIPAZIONI/ Il segreto : Elsa è viva - Julieta rifiuta l'annullamento delle nozze : Le ANTICIPAZIONI della soap opera [VIDEO] de Il Segreto, in onda dal 9 al 13 luglio nella penisola iberica, svelano che Fernando fara' una particolare proposta a Julieta Uriarte, mentre Elsa, la fidanzata creduta morta di Isaac, tornera' a Puente Viejo. Un ritorno che sconvolgera' il carpentiere che nel frattempo aveva iniziato un flirt con Antolina. Infine, Carmelo scoprira' le lettere minatorie ricevute da Adela. Il Segreto: Fernando propone a ...