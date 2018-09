Il rifugio ultimo dell' umano

Il razzismo è l’ultimo rifugio degli imbecilli : Per essere razzisti non importa avere una svastica tatuata sul braccio, oppure un opuscolo sulla razza appeso alla parete di casa. E per essere razzisti è sufficiente comportarsi da razzisti. È questa la prova più evidente dell'essere razzisti: scegliere le vittime in base al colore della pelle.Continua a leggere