Il patto dei governatori a difesa delle concessioni dal Lisert al Brennero

Di Maio : governo com patto - Salvini vada avanti ma rispettiamo il lavoro dei pm : Il giorno dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, arriva il commento dell’altro vicepremier del governo ...

Rai - Gardini (Fi) : “ patto del Nazareno tra noi e Pd contro Foa? I 5 Stelle sono doppi - stessa compagnia di giro dei No Tav” : “Forza Italia e Pd avrebbero ricostituito il patto del Nazareno per bocciare la nomina di Foa a presidente della Rai? Questo è un colpo basso del M5s, parlano di patto del Nazareno perché sanno che questa cosa ci fa male e cercano di colpirci. Ha ragione la Gelmini, invece. Il vero patto del Nazareno è quello tra M5s e Lega, visto che sono due forze così distanti”. sono le parole dell’europarlamentare di Forza Italia, ...

Clima - Marche : 64 Comuni nel patto dei sindaci - -40% CO2 entro il 2030 : Sono 64 i Comuni marchigiani che aderiscono al Patto dei sindaci per il Clima e l’energia. Ai 51 già presenti, se ne sono aggiunti altri 13 che oggi hanno firmato l’intesa in Regione per partecipare al progetto europeo ‘Empowering-H2020’, coordinato da Sviluppo Marche (Svim). Questi gli obiettivi da raggiungere: riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 , miglioramento dell’efficienza energetica ...

“Voi due…”. La loro moto - quel suv - l’impatto. E ora tutti parlano dei figlio Michael. Ivan e Silvia sono morti sul colpo : Marito e moglie morti insieme in un tragico incidente stradale. È successo sabato scorso in Trentino: la coppia di coniugi stava tornando a casa dopo una giornata di vacanza passata in sella all’amata motocicletta quando, intorno alle ore 19, dopo aver superato il centro di Moena, all’improvviso si è ritrovata un Suv che svoltava alla propria sinistra per entrare nel parcheggio di un hotel. Ivan Savio, 48 anni, ha frenato, ha frenato ...