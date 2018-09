Il miracolo dello shale oil americano è veramente un miracolo?

Agrigento - paura sulla spiaggia dello Zingarello : crolla una falesia. Turista salvo per miracolo : paura ad Agrigento, dove è crollata sulla famosa spiaggia dello Zingarello una parte del costone di montagna che sovrasta l'arenile. Secondo l'associazione Mareamico, una persona sarebbe stata salvata per miracolo, mentre gli altri bagnanti si sono dati alla fuga. Eppure in questa zona vige il divieto di balneazione.Continua a leggere