Il lavoro crea dignità | i sussidi possono deresponsabilizzare

Pensioni - Salvini conferma : 'Subito Quota 100 per tutti - senza paletti - per creare lavoro' : Il vicepremier e Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha rilasciato un'intervista all'autorevole quotidiano 'Il Sole 24 ore', pubblicata sul numero odierno di mercoledì 5 settembre. Il leader della Lega Nord ha parlato di diversi argomenti come il Lavoro, la flat tax, il deficit, ma anche di Pensioni, una delle colonne portanti della campagna elettorale dello scorso 4 marzo. Salvini ha annunciato Quota 100 per tutti, senza paletti, sia per ...

Salvini : «Quota 100 per tutti e taglio del cuneo per creare lavoro» : Quota 100 per tutti e subito, non solo «per equità, ma per creare lavoro», insieme con la riduzione del cuneo. Poi il lancio della flat tax, «a partire dai piccoli» e il mantenimento delle misure di Industria 4.0, estendendone i benefici alle Pmi. Sul versante delle infrastrutture, via libera al Tap, i cui «benefici sono superiori ai costi». Queste le priorità del governo Conte indicate da Matteo Salvini, vicepremier e ministro ...

Concorso Trofeo Città Bianca 2018 - Mimmo Greco : - Pro Loco - L'ARTE è il lavoro - qualsiasi lavoro - che permette di creare ciò che prima non c'... : L'ARTE è il lavoro, qualsiasi lavoro, che permette di creare ciò che prima non c'era, esprimendo se stessi. Con il proprio lavoro gli artisti raccontano di sé, la propria visione del mondo o di quella parte di esso che osservano e da cui traggono ispirazione. Raccontano i propri sentimenti insieme a quelli degli altri. Mostrano il proprio punto di vista. In sostanza, esprimono. ...

Via Francigena - un cammino dal potenziale ignorato. A Santiago crea lavoro - noi cosa aspettiamo? : Sono una fan del cammino, per dare aria ai pensieri e cambiare prospettiva, consapevole che rallentare sia la via per essere presenti. Nel 2017 ho fatto il cammino di Santiago, da Saint-Jean-Pied-de-Port a Sarria. Bello, attrezzato, accogliente. Ben segnalato, con la concha (la conchiglia che marca il sentiero) sulle case e sull’asfalto, agli svincoli. Difficile perdersi. Per i pellegrini c’è sempre qualche struttura dove ...

Il Portogallo dà il passaporto a chi crea lavoro : È parte di una strategia più ampia per provare a trasformare il paese in un nuovo polo dell'economia digitale: e per ora le cose stanno funzionando The post Il Portogallo dà il passaporto a chi crea lavoro appeared first on Il Post.

Delusione America : a luglio creati meno posti di lavoro del previsto : Dopo la sorpresa Pil, l'economia Americana torna sotto i riflettori del mercato per i dati sul lavoro di luglio. Dati che questa volta hanno deluso le aspettative: lo scorso mese sono stati creati solo 157 mila nuovi posti ...

Iliad - sindacati contro : “A rischio settore Tlc”/ Ultime notizie - la replica : “Creati 1.500 posti di lavoro” : Iliad, sindacati contro la compagnia telefonica francese: “A rischio settore Telecomunicazioni”. La replica: “Abbiamo creato 1.500 posti di lavoro”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:59:00 GMT)

DECRETO DIGNITÀ - BOCCIATO EMENDAMENTO ARTICOLO 18/ Ultime notizie - M5s : "introdotto dopo aver creato lavoro" : DECRETO DIGNITÀ, bocciata reintroduzione ARTICOLO 18: clima di altissima tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:25:00 GMT)

Contratti e welfare - le imprese creano davvero lavoro. Le voci critiche da Milano e Veneto : L'economia italiana vive soprattutto nelle fabbriche. Altrove, arranca. Dalla manifattura viene la spinta all'export, motore determinante della crescita (che adesso accusa segni di debolezza, anche per le tensioni dei commerci internazionali, condizionati negativamente dalle ondate di protezionismo che hanno nel presidente Usa Trump il principale responsabile).Dai settori industriali arrivano le maggiori e migliori novità in termini di ...

Arcuri : “In 2017 creati 20mila nuovi posti di lavoro” : Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Il Bilancio sociale racconta in una modalità innovativa e comprensibile i risultati che l’azione dell’Agenzia per lo sviluppo produce nei settori, nei territori, tra i cittadini, tra le persone che hanno con essa interagito lo scorso anno. Otto miliardi di investimenti attivati, 20mila nuovi posti di lavoro, 450 startup, 100 gare per la realizzazione di opere pubbliche”. Così ...

Bari - varie cordate al lavoro per creare una nuova società : Sono almeno quattro le cordate di potenziali investitori interessate a prendere dal Comune di Bari il titolo sportivo della squadra di Calcio per ripartire dalla serie D, dopo la mancata iscrizione alla serie B del club presieduto da Cosmo Giancaspro, con Gianluca Paparesta socio di minoranza. Il sindaco Antonio Decaro ha incontrato nella massima riservatezza imprenditori e manager per conoscere le eventuali linee programmatiche di un ...

Sergio Marchionne - Berlusconi : “Manager italiano numero uno”. Matteo Renzi : “Ha creato creato posti di lavoro #chapeau” : Per Silvio Berlusconi è “il numero uno dei manager italiani”, mentre per l’ex segretario del Pd Matteo Renzi è stato “un grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni”. L‘aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, ormai giudicate “irreversibili”, ha spinto i due leader a ricordare l’ex amministratore delegato di Fca. Il presidente di Forza Italia, con una ...

L'omaggio di Matteo Renzi a Sergio Marchionne : "Ha creato lavoro - non cassaintegrati - chapeau" : Anche Matteo Renzi è voluto intervenire sull'addio dell'ex Ceo di Fca, le cui condizioni di salute sarebbero gravi. E lo ha fatto con un tweet: "Marchionne è stato un grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni. Con lui ho condiviso molte scelte, discusso sempre, litigato talvolta. E' riuscito a dare un futuro alla Fiat, quando sembrava impossibile. Ha creato posti di lavoro, non cassintegrati ...