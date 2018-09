Il «filo rosso» della dottrina economica di papa Francesco

Coniugi morti in hotel sul Mar Rosso : test rivelano alti livelli di E-coli e stafilococco : alti livelli di escherichia coli e stafilococco sono emersi grazie a dei test effettuati dalla Thomas Cook nell’hotel in Egitto dove due turisti inglesi sono morti improvvisamente lo scorso 21 agosto. La coppia si trovava in vacanza presso lo Steigenberger Aqua Magic hotel a Hurghada, sul Mar Rosso.Continua a leggere