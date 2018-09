Il costo del governo | 100 miliardi in 100 giorni

Sicilia - si sbriciola il costone alla spiaggia di Marianello : le immagini choc del crollo : Paura sulla spiaggia di Marianello, a Licata. Un pezzo del costone di roccia della montagna che sovrasta la costa è franato attorno all’ora di pranzo del 5 settembre. Tanta paura tra i bagnanti, come si intuisce nel video caricato sui social network, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.Continua a leggere

Bugatti Divo : ecco come va l’auto più costosa e potente della storia [FOTO e VIDEO] : Prodotta in soli 40 esemplari venduti ad una cifra esorbitante, la Bugatti Divo è destinata a diventare l’auto più potente e costosa di sempre Dedicata al pilota francese da Albert Divo che vinse la Targa Florio due volte nel 1928 e nel 1929, la Bugatti Divo è la versione ancora più estrema – se possibile – della Chiron. Prodotta in soli 40 esemplari venduti a 5 milioni di euro l’uno, la vettura è già andata sold out, nonostante potesse ...

Uno studio inglese svela : Shevchenko coi prezzi d’oggi sarebbe il calciatore più costoso della Premier : Se il trasferimento di Andriy Shevchenko al Chelsea fosse andato in scena in questi anni, sarebbe stato il più costoso di sempre Il flop Andriy Shevchenko al Chelsea sarebbe il giocatore più costoso della Premier League, con un valore rapportato di 144.4 milioni di sterline, se fosse avvenuto oggi. L’attaccante ucraino è passato al Chelsea dal Milan per 29,4 milioni di sterline nel 2006, ma l’enorme inflazione del mercato dei ...

Mantova - l'arsenale della badante killer nascosto in cucina : convalidato il fermo per la 57enne : Altri 12 grossi coltelli da cucina nascosti in camera da letto. Questo hanno trovato i carabinieri nella casa di via Pietro Micca dove viveva e faceva assistenza ad un'anziana, la 57enne badante ...

Taser - da oggi agenti con la pistola elettrica. Il Viminale sceglie (senza gara) un modello vecchio e più costoso : Da oggi i poliziotti italiani potranno girare armati di pistole elettriche, previste per decreto nel 2014 e avviate da Matteo Salvini il 4 luglio scorso, con il via libera all’addestramento e alla sperimentazione. Si parte con 70 agenti in 12 città. Il debutto dello storditore a impulsi divide l’opinione pubblica. Il “modo” stesso in cui è avvenuto, conferma invece come la prima vittima d’ogni innovazione in Italia sia la ...

Il Louvre di Abu Dhabi ha rinviato a data da destinarsi l’esposizione del “Salvator mundi” di Leonardo Da Vinci - l’opera d’arte più costosa al mondo : Il Louvre di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha posticipato a data da destinarsi e senza fornire spiegazioni l’esposizione del “Salvator Mundi”, il quadro dipinto da Leonardo Da Vinci che aveva acquistato lo scorso 15 novembre per 450 milioni The post Il Louvre di Abu Dhabi ha rinviato a data da destinarsi l’esposizione del “Salvator mundi” di Leonardo Da Vinci, l’opera d’arte più costosa al ...

costo totale per la fotocamera sostitutiva dell’Asus ZenFone 3 : alternative all’Assistenza : Occorre assolutamente un punto della situazione per quanto riguarda gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 e che, come vi riportiamo da diversi mesi a questa parte, hanno dovuto fare i conti coi problemi di messa a fuoco della fotocamera. Ormai è noto che non si tratti di un problema software, al punto che è inutile attendere un aggiornamento ufficiale per provare a mettersi alle spalle un'anomalia del genere. Al contrario, la strada ...

Il biglietto Atm a 2 euro - Granelli : «Senza risorse statali costretti ad aumentare il costo del ticket» : «Di fronte a questa situazione, con risorse che non sono evidentemente sufficienti, dovremo ridiscutere anche del costo del biglietto». La confessione arriva dopo un lungo ragionamento e dopo una ...

Fitch conferma il rating per Italia - ma con "outlook" negativo : "Debito più esposto a shock con i costosi impegni del governo" : Nel report si sottolinea l'aumento di rischio anche a causa delle "notevoli differenze politiche tra i partner di coalizione" di governo anche se "l'avversione di parti del governo nei confronti dell'Ue e dell'euro" vine considerato un rischio basso

Dieselgate - il conto nascosto dei consumi truccati delle auto : 150 miliardi in Europa : Qualcosa meno di 150 miliardi di euro. Ad essere precisi, 149 miliardi e 600 milioni. Tanto, dal 2000 al 2017, è costato agli automobilisti europei il Dieselgate. O meglio, il fatto che diverse case automobilistiche abbiano indicato consumi inferiori a quelli reali. La cifra è la differenza tra il costo del carburante effettivamente utilizzato e quello che sarebbe servito se i consumi del libretto fossero stati reali. Rappresenta, in altre ...

Continua Rocco Schiavone su Rai2 con La costola di Adamo - anticipazioni secondo episodio del 29 agosto : In attesa della seconda stagione, la cui messa in onda è prevista ad ottobre, proseguono le repliche di Rocco Schiavone su Rai2. La fiction con protagonista Marco Giallini è tratta dai romanzi di Antonio Manzini, incentrati sull'omonimo vicequestore romano, trasferito ad Aosta per motivi disciplinari. Nel cast anche Isabella Ragonese, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara e Francesca Cavallin. La regia è affidata a Michele Soavi. Si intitola "La ...

Autostrade rende pubblico il testo della Convenzione con il ministero. Toninelli : “Il costo dei pedaggi va ridotto” : L’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, davanti alle commissioni parlamentari sul crollo del ponte Morandi a Genova è iniziato con un pensiero alla famiglie delle vittime, ai feriti e ai soccorsi: «Il mio primo pensiero va alle vittime, alle famiglie che purtroppo piangono i propri cari, ai feriti che soffr...