Il caso della fascia da capitano di una squadra di calcio | spiegato

L’Italia spaccata in due sul caso della nave Diciotti : il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...

Fondi Lega e caso Diciotti - Salvini 'sorridente e incacchiato'. Ma il ruolo della vittima può fargli gioco : Lui, Matteo Salvini , si definisce 'sorridente e incacchiato'. Ma a vederlo al Viminale, in conferenza stampa, nella quale accenna soltanto al caso della sentenza sui soldi della Lega , e non vuole ...

Nel caso della nomina di Martin Selmayr la Commissione Europea ha agito al limite della legge - dice un’indagine interna della UE : Dopo cinque mesi di indagini, la mediatrice Europea Emily O’Reilly ha diffuso un rapporto riguardante una delle storie di cui si è più parlato di recente nell’Unione Europea: la fulminea nomina dell’avvocato tedesco Martin Selmayr a segretario della Commissione Europea, The post Nel caso della nomina di Martin Selmayr la Commissione Europea ha agito al limite della legge, dice un’indagine interna della UE appeared first on Il Post.

Lo scontro Fedez-Lucarelli coinvolge anche Luigi Favoloso : il caso della "maglietta" si riapre : Luigi Favoloso non si è trattenuto e, dopo il botta e risposta al veleno tra Fedez e Selvaggia Lucarelli, ha pubblicato quel...

Inter - nessuna indagine della FIFA per il caso Modric : Il massimo organismo calcistico mondiale non ha proseguito con alcuna indagine sul caso dell'estate dopo la denuncia da parte del Real Madrid. L'articolo Inter, nessuna indagine della FIFA per il caso Modric è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il caso della nave Diciotti : stanno per crollare le ipotesi di reato su Salvini : Per quanto riguarda il reato di arresto illegittimo, questo potrebbe essere archiviato a breve, in quanto non vi è mai stato alcun ordine scritto, ma solo una indicazione politica del Ministro di non ...

Zanzare pericolose - un caso di Dengue in Friuli. "Venezia sia capofila della disinfestazione per il 2019' : Stiamo parlando di regole e il compito della politica è anche quello di pensare le regole in modo tale che le cose funzionino al meglio, nell'interesse dei cittadini. E la salute dei cittadini è l'...

MIGRANTI DELLA DICIOTTI A ROCCA DI PAPA/ Ultime notizie - Cei : nessun caso di scabbia : MIGRANTI alla Cei di ROCCA di PAPA. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:35:00 GMT)

“I migranti andrebbero annegati al largo”. Post choc della dottoressa del Pronto Soccorso su Facebook. Il caso : Messaggio choc di una dottoressa italiana. Il medico Gloria – questo il nome di battesimo del dirigente finito sotto accusa – ha pensato bene di parlare con toni che mettono in imbarazzo l’Asl di Spoleto dell’emergenza migranti in un gruppo Facebook di cui fanno parte circa 38mila medici di professione. Le segnalazioni del web non sono passate inosservate: molti medici si sono dissociati senza riserve e, con una rapida ...

Lampadine alogene vietate dal primo settembre/ Il caso della Valle dei Tempi di Agrigento : Lampadine alogene vietate? Da settembre sarà sospesa la vendita, ecco il motivo. Il provvedimento rivolto soprattutto a quelle con indice di efficenzia energetica inferiore al B.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:06:00 GMT)

Una modella ha 'tradito' Asia Argento e portato alla polizia i messaggi che la inchiodano al caso Bennett : ... calcoli dietro i quali Asia Argento - che comunque resta una vittima di Weinstein e che comunque, anche se a distanza di anni, è stata colei che per prima e agli occhi del mondo ha scoperchiato un ...

caso Diciotti - Salvini : “Processatemi”. L’Anm si scaglia contro il ministro della Giustizia Bonafede : “Difenda i magistrati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tira dritto sul Caso Diciotti e sulla questioni migranti: "L'inchiesta sarà un boomerang. Io non mi opporrò all'autorizzazione a procedere, se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore", L'Anm se la prende con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della ...

caso Diciotti - indagati Salvini e un funzionario - Il ministro : "Una vergogna - serve la riforma della giustizia" : La Procura di Agrigento, che indaga sul Caso della nave Diciotti della guardia costiera, "al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma", ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati due ...