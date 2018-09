IFA 2018 ha regalato una novità interessante per gli automobilisti | si chiama Chris | e

Haier a IFA 2018 con il frigorifero che conserva 8 volte più a lungo e la lavatrice che dialoga con Amazon : IFA 2018 ha confermato una tendenza emersa chiaramente negli ultimi anni, ovvero la voglia degli utenti di avere a disposizione una casa connessa. Lo sa bene Haier, attiva un po’ in tutti i settori dell’elettronica di consumo, con una particolare predilezione per il mondo degli elettrodomestici. Proprio questi ultimi sono stati i protagonisti dello stand realizzato dall’azienda cinese in occasione della fiera tedesca, ...

IFA 2018 : tutte le novità di Cellularline : I nuovi accessori spaziano dalle semplici cover per smartphone a wearable dedicati allo sport , senza rinunciare a tutta quella parte di accessoristica che sta diventando sempre più una necessità, ...

FIFA Puskas Award 2018 - la lista dei 10 candidati al gol più bello dell'anno : Ricardo Quaresma , Iran vs Portogallo 1-1, All'ultima Coppa del Mondo a deludere non è stata solo l'Argentina. Anche dal Portogallo, campione d'Europa in carica, ci si aspettava molto di più. I ...

Top 5 : i migliori notebook di IFA 2018 : Il nuovo Swift 5 è infatti il portatile da 15 pollici più leggero al mondo , con un peso di soli 990 grammi. È possibile grazie a una scelta oculata dei materiali e una progettazione attenta, ed è ...

A IFA 2018 Yi Technology presenta nuove soluzioni ricche di intelligenza artificiale : A IFA 2018 Yi Technology presenta nuove soluzioni dedicate agli esercizi commerciali e alle auto, entrambe basate sull'intelligenza artificiale. L'articolo A IFA 2018 Yi Technology presenta nuove soluzioni ricche di intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

IFA 2018 - ecco i migliori televisori in arrivo in Italia : Il 2019 potrebbe essere il primo anno contraddistinto dall’arrivo dei primi televisori in 8K. Se ancora il 4K è ben lontano dal diventare lo standard di riferimento per le trasmissioni di casa nostra – sebbene si stiano muovendo un po’ tutti in quella direzione: dalle tv in streaming fino a Sky grazie alla nuova piattaforma Sky Q – per i produttori è già tempo di pensare oltre, cominciandosi a muovere nell’orbita dell’8K. ...

Televisori 8K a IFA 2018 - un salto tecnologico che svela il futuro che ci aspetta : All’IFA 2018 di Berlino tre grandi aziende hanno svelato i primissimi esemplari di Televisori 8K, vale a dire con risoluzione di 7680 pixel nel lato orizzontale e 4320 su quello verticale. Significa che l’immagine sullo schermo è composta da circa 33 milioni di piccoli puntini, i pixel appunto. Potenzialmente una qualità inimmaginabile fino a qualche anno fa. Paragonando infatti le caratteristiche dell’8K alle tecnologie ...

Riforma Pensioni 2018/ Fornero : “non rIFArei la Legge ma ora è impossibile abolirla” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:35:00 GMT)

IFA 2018 : i gadget più strani della fiera : Berlino – Televisori 8k (più o meno utili), smartphone fantasmagorici, frigoriferi intelligenti e tanti robot. Ma Ifa 2018, la fiera dell’elettronica di Berlino non si nutre di soli prodotti seriosi. Lontano dagli stand dei big, si riconcorrono idee bizzarre e a volte geniali della serie “mai più senza”. gadget come Moodo, il mixer di essenze aromatiche, che si controlla con l’iPhone. O come il vaso intelligente ...

Sony FES Watch U : a IFA 2018 lo smartwatch con il design personalizzabile : Sony FES Watch U rappresenta certamente una grande novità nel mercato dei dispositivi indossabili. Si perché il display e il cinturino di questo smartWatch sono costituiti da pannelli e-paper. Si tratta di una tecnologia progettata per imitare l’aspetto dell’inchiostro su un normale foglio, che a differenza dei classici schermi non necessità di retroilluminazione. Questo comporta una serie di vantaggi, soprattutto in termini di ...

A IFA 2018 Samsung Electronics presenta i nuovi tv QLED 8K : Durante la manifestazione berlinese Samsung ha annunciato il debutto nel mondo della risoluzione 8K presentando il tv QLED 8K Q900R , con tecnologia 8K AI Upscaling. I QLED TV 8K con 8K AI Upscaling rientrano nella vision a lungo termine di Samsung: operare come leader del ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : una prima delusione dal trap. Ora la prova mista per rIFArsi : Arriva la prima delusione, purtroppo, ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud il trap maschile riserva soltanto amarezza per i colori azzurri. Mauro De Filippis centra il quinto posto in finale e perde, per un solo piattello, la carta olimpica per Tokyo 2020. Naturalmente ci saranno altre occasioni, ma la possibilità era ghiotta. Non arrivano, invece, in finale Giovanni Pellielo, che paga il 23/25 dell’ultima serie, e ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : una prima delusione dal trap. Ora la prova mista per rIFArsi : Arriva la prima delusione, purtroppo, ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud il trap maschile riserva soltanto amarezza per i colori azzurri. Mauro De Filippis centra il quinto posto in finale e perde, per un solo piattello, la carta olimpica per Tokyo 2020. Naturalmente ci saranno altre occasioni, ma la possibilità era ghiotta. Non centrano, invece, la finale Giovanni Pellielo, che paga il 23/25 dell’ultima serie, e ...