Idlib | Putin e Rouhani umiliano Erdogan | sarà guerra totale

(Di venerdì 7 settembre 2018) "Il legittimo governo siriano ha il diritto e in ultima istanza il dovere di porre sotto il proprio controllo l'intero territorio nazionale". È una sentenza. Inappellabile. Ad emetterla è il "Grande vincitore" della mattanza siriana: il presidente della Federazione Russa, Vladimir. Asarà. Ai generali evitare che si trasformi in una immanente apocalisse umanitaria. Il vertice di Teheran tra i presidenti di Russia (), Iran () e Turchia () poteva finire con la dichiarazione di apertura del leader del Cremlino. La "pax russa" passa inesorabilmente per la riconquista del Governatorato di, l'ultima area siriana ancora in mano ai ribelli. I tre leader hanno stabilito gli obiettivi principali della dichiarazione congiunta in 12 punti: nessun accordo è stato raggiunto per un cessate il fuoco, né per un corridoio che ...