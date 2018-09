I preordini di Forza Horizon 4? Ben al di sopra delle aspettative | per

eurogamer

(Di venerdì 7 settembre 2018) Nonostante l'incredibile ammontare di videogiochi mostrati da Microsoft durante la sua conferenza all'E3 2018,4 è stato uno dei titoli più apprezzati dell'intera presentazione.Il quarto capitolo della serie sviluppata da Playground Games sembra voler proseguire sulla strada battuta dal già ottimo3, introducendo alcune importanti novità come le stagioni, che rivoluzioneranno il mondo di gioco in maniera sostanziale. Al netto dell'entusiasmo iniziale, i fan come hanno accolto questo nuovo capitolo?Risponde a questa domanda il boss del marketing Xbox Aaron Greenberg, che in una chiacchierata con GamesIndustry.Biz (riportata da Gaming Bolt) ha parlatoprestazioni dei preorder di4. "Ci aspettiamo che4 sia il gioco della seriepiù venduto di sempre", spiega Greenberg.