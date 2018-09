I migliori tv di fascia media sul mercato

wired

: Non solo Huawei: i migliori telefoni di fascia media del momento - samuelelodi78 : Non solo Huawei: i migliori telefoni di fascia media del momento - Ciciarada : Non solo Huawei: i migliori telefoni di fascia media del momento - Wired -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Quali sono itv diche si possono acquistare in questo periodo prossimo l’autunno del 2018? Durante il recente appuntamento di IFA 2018 a Berlino sono stati svelati i diversi modelli di televisori in uscita sul nostro territorio. Tuttavia, si tratta specialmente di modelli di altae prezzo, mentre in questa selezione spazieremo in una forbice compresa tra 400 e 700 euro. Insomma, una cifra paragonabile a quella dell’acquisto di uno smartphone di medio alto livello quella per portarsi a casa un tv dicon diagonali anche non così ridotte, con piattaforma smart tv per collegarsi a internet e i suoi servizi, risoluzione 4k e, quasi sempre, anche l’hdr. Naturalmente per gli oled serve un budget più elevato, ma si possono comunque avere grandi soddisfazioni anche con una spesa più contenuta. Ecco i cinque tvtra quelli di ...