I film del weekend | 7-9 settembre - Slender Man

Noi siamo infinito - Rai Movie/ Info streaming e trama del film con Emma Watson (oggi - 6 settembre 2018) : Noi siamo infinito, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 6 settembre 2018. Nel cast: Logan Lerman e Emma Watson, alla regia Stephen Chbosky. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:18:00 GMT)

I Predoni - Rai 4/ Info streaming e trama del film con Bruce Willis (oggi - 6 settembre 2018) : I Predoni, il film thriller in onda su Rai 4 oggi, giovedì 6 settembre 2018. Nel cast: Christopher Meloni, Bruce Willis e Adrian Grenier, alla regia Steven C. Mller. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:17:00 GMT)

Il colore della notte - Iris/ Info streaming e trama del film con Bruce Willis (oggi - 6 settembre 2018) : Il colore della notte, il film thriller in onda su Iris oggi, giovedì 6 settembre 2018. Nel cast: Bruce Willis, Jane March e Scott Bakula, alla regia Richard Rush. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:11:00 GMT)

The Judge - Rete 4/ Info streaming e trama del film con Robert Downey Jr. (oggi - 6 settembre 2018) : The Judge, il film drammatico in onda su Rete 4 oggi, giovedì 6 settembre 2018. Nel cast: Robert Downey Jr., Robert Duvall e Vera Farmiga, alla regia David Dobkin. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Il B.A. film Festival alla Biennale del Cinema di Venezia : ... ormai affezionato alla settimana del Festival, troverà un programma ricco e variegato, con anteprime, presentazioni, Masterclass e soprattutto incontri con i protagonisti del mondo del Cinema. ...

Room : trama - cast e curiosità del film con Brie Larson : Venerdì 7 settembre va in onda alle 21.25 su Canale 5 Room, film del 2015 che ha permesso a Brie Larson, la protagonista, di vincere un premio Oscar come miglior attrice. La regia è di Lenny Abrahamson. Room: il trailer Room: la trama Room racconta la straordinaria storia di Jack, un bambino vivace di cinque anni che viene accudito dalla sua amorevole e devota Ma’. Come ogni buona madre, Ma’ fa di tutto affinché Jack sia felice ed ...

Jennifer Kent insultata dopo la proiezione del suo film : "Vergogna - p..." : In ogni ambiente può succedere che qualcuno non apprezzi il lavoro dell'altro, è normale, ma non è normale insultare. E l'insulto, questa volta, è arrivato al Festival di Venezia. Chi è stata presa di ...

Festival di Venezia 2018 - The Nightingale : il film dell’unica regista donna in gara è un revenge movie con una prospettiva tutta femminile : Addio “maschilismo tossico”. Dopo la proiezione in Concorso di The Nightingale, film diretto dall’unica regista donna in gara, Jennifer Kent, Venezia 75 è diventata in un attimo il Festival del femminismo (giustamente) vendicativo. Sangue, rabbia, ira funesta. Cosa dovrebbe mai fare l’ex galeotta irlandese Clare (Aisling Franciosi) dopo che i soldati inglesi l’hanno ripetutamente stuprata e le hanno ucciso sotto gli occhi il marito a fucilate e ...

La vicenda dell’urlo misogino al termine dell’unico film diretto da una regista a Venezia : La regista Jennifer Kent (foto: Filippo Monforte/Afp/Getty Images) A pochi giorni dalle parole del presidente di giuria Guillermo del Toro, che si augurava maggiore gender equality nelle prossime edizioni della Mostra del cinema di Venezia, si riaccende la questione femminile e scoppia l’ennesima polemica. Il fatto: alla fine della proiezione di The Nighingale, film diretto da Jennifer Kent, unica donna ammessa in concorso, dalle prime file ...

Festival di Venezia 2018 - insulti sessisti all’unica regista donna dopo la proiezione del suo film : “Vergogna - puttana - fai schifo” : “Vergogna, puttana, fai schifo”. L’urlo sessista e violento proveniente dall’angolo centrale destro della Sala Darsena, alla fine della proiezione stampa di The Nightingale, terz’ultimo film in Concorso a Venezia 75, l’unico diretto da una regista donna, l’hanno sentito centinaia di persone. E a poche ore dalla fine del Festival edizione 2018 tra gli addetti ai lavori non si parla d’altro. Già, perché il film dell’australiana Jennifer Kent ha ...

Cecelia Ahern Il ponte delle speranze film stasera in tv 6 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Cecelia Ahern Il ponte delle speranze è il film stasera in tv 6 settembre 2018 in onda in prima serata su Rai Premium. La pellicola diretta da Michael Karen ha come protagonisti con Julia Richter e Roman Knizka. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cecelia Ahern Il ponte delle speranze film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Cecelia ...

JENNIFER KENT - INSULTI DOPO PROIEZIONE DEL film THE NIGHTINGALE/ Festival di Venezia - punito il responsabile : JENNIFER KENT, INSULTI DOPO la PROIEZIONE di The NIGHTINGALE. Ultime notizie Festival di Venezia 2018, brutto episodio per la regista australiana: ecco cos'è successo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:36:00 GMT)

The Judge : cast - trama e curiosità del film con Robert Downey Jr. e Robert Duvall : L’attore noto per il ruolo di Iron Man alle prese con un ruolo drammatico e il confronto con una star di prima grandezza come Robert Duvall: giallo, dramma familiare e riscatto, sono questi gli ingredienti di The Judge, in onda giovedì 6 settembre alle ore 21.25 su Rete4. The Judge trailer The Judge trama Hank Palmer è un un avvocato difensore specializzato nel tenere fuori dal carcere i peggiori mascalzoni di Chicago. Quando la madre ...

Queen - la colonna sonora del film Bohemian Rhapsody : "Fat Bottomed Girls" è inedita ed arriva dagli spettacoli di Parigi del 1979, "Jazz" world tour,, "Now I'm Here" è stata registrata nel 1975 all'Hammersmith Odeon di Londra in occasione della sfilata ...