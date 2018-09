Huawei non vuole creare un proprio OS per ora

Impossibile per Huawei P8 Lite 2017 l’aggiornamento Android Pie nonostante 2 aperture : Ci sono alcune considerazioni riguardanti uno smartphone tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017 che, oggi 7 settembre, vanno assolutamente fatte. La questione riguarda la possibile compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, perché di recente ci sono stati due segnali di apertura che hanno in qualche modo riacceso la speranza del pubblico. Come stanno effettivamente le cose? Proviamo a chiarire ...

Non solo Huawei : i migliori telefoni di fascia media del momento : Quello degli smartphone di punta non è più l’unico mercato ad essersi fatto ricco di alternative estremamente interessante. L’ultimo esempio arriva da Huawei che in questi giorni ha lanciato sul mercato il suo Mate 20 Lite, un gadget da 399 euro presentato in anticipo di qualche settimana rispetto ai modelli standard e Pro che invece saranno rivolti a chi di soldi può spenderne almeno il doppio. I suoi tratti distintivi sono il ...

Vodafone offre Huawei P20 a un prezzo molto speciale - ma non a tutti : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di Huawei P20 a un prezzo vantaggioso, senza richiedere alcuni anticipo e con pagamento rateale della durata di 30 mesi. L'articolo Vodafone offre Huawei P20 a un prezzo molto speciale, ma non a tutti proviene da TuttoAndroid.

Huawei Kirin 980 e Mate 20 : l’Intelligenza Artificiale come non l’avete mai vista : Il Kirin 970, presentato a Ifa nel 2017 e cuore pensante del Huawei Mate 10 Pro e del successivo P20 e P20 Pro, è stato il primo processore dell’azienda cinese ottimizzato per l’Intelligenza Artificiale. Un anno dopo, Richard Yu, ceo di Huawei, torna a Berlino per lanciare il suo successore, Kirin 980, il primo chipset del mondo da 7 nanometri, “una powerhouse completa che non solo dimostra le eccellenti potenzialità dell’AI, ma garantisce ai ...

Il telefono Huawei non si accende : Perchè il telefono Huawei non si accende Ecco i principali motivi per la quale il telefono Huawei non si accende più. Se il telefono una bella mattina non si accende più non lasciatevi prendere dal panica ma cercate di capire il perchè lo smartphone Huawei non si accende più.

Huawei non ha abbandonato gli smartwach : i nuovi modelli avranno più batteria - eSIM e IA ma ci vorrà pazienza : All'IFA Huawei ha presentato al mondo il primo processore con processo di costruzione a 7 nano-millimetri: il Kirin 980. Tuttavia diversi utenti si sono lamentati del fatto che alla manifestazione non sia stato svelato nessun nuovo ...

Il prossimo smartwatch di Huawei non arriverà tanto presto - parola del CEO : Il CEO di Huawei ha dichiarato durante un’intervista che la compagnia non ha intenzione di rilasciare un nuovo smartwatch nel prossimo futuro. I motivi dietro […] L'articolo Il prossimo smartwatch di Huawei non arriverà tanto presto, parola del CEO proviene da TuttoAndroid.

Risveglio speciale per Huawei Mate 10 Pro : aggiornamento con GPU Turbo - ma non solo : Risvolti decisamente interessanti per Huawei Mate 10 Pro, colpito in queste ore dall'aggiornamento 8.0.0.148(C432), contraddistinto dall'arrivo della funzione GPU Turbo, in grado di eliminare quella sorta di 'collo di bottiglia' che frenava le prestazioni di interfaccia grafica proprietaria (EMUI), scheda grafica e processore, ed andando quindi ad ottimizzare l'elaborazione grafica dell'OS, con un incremento della potenza di circa il 60%. Un ...

Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto : Moto Z2 Play - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi Mix 2 - Samsung Galaxy S9 Plus e non solo : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2 e Nokia 7 Plus. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto: Moto Z2 Play, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2, Samsung Galaxy S9 Plus e non solo proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei : Android 9 Pie arriva sotto forma di porting non ufficiale anche su Honor View 10, Huawei Mate 10 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, anche se c'è qualche imperfezione. L'articolo Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei proviene da TuttoAndroid.

"Non usare Huawei o Zte" - candidati dem avvisati negli Usa : Il monito del responsabile della sicurezza del Comitato nazionale democratico in vista delle elezioni di medio termine di novembre per il rischio spionaggio

Huawei Mate 20 Lite potrebbe non aver la doppia fotocamera a semaforo : Con la presentazione di iPhone X, Apple ha stravolto il mercato della telefonia. Se non molto per quanto riguarda il software, sotto il […] L'articolo Huawei Mate 20 Lite potrebbe non aver la doppia fotocamera a semaforo proviene da TuttoAndroid.

Ricarica batteria lenta con Oreo su Huawei P10 Lite? L’aggiornamento non è l’unico indiziato : Oreo su Huawei P10 Lite ha influito sui tempi di Ricarica della batteria del telefono? La domanda serpeggia nei gruppi di discussione social sul telefono ma non è detto che l'aggiornamento Android 8.0 sia responsabile in tutto e per tutto dell'anomalia. Di seguito sono segnalati diversi consigli per verificare se il malfunzionamento della procedura sia di natura software o magari riconducibile al non corretto utilizzo del telefono. Una ...

Perchè su Huawei P8 Lite 2017 non arriva l’aggiornamento di luglio : alcuni chiarimenti : Da alcuni giorni si parla con insistenza del rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P8 Lite 2017. Sulla carta, si tratta della prima patch il cui compito è quello di stabilizzare una serie di parametri dopo l'arrivo di Android Oreo sulla scena (ciclo chiuso anche in Italia, considerando il fatto che "persino" i modelli Wind e Tre hanno avuto modo di fare questo step stando alle informazioni riportate anche da noi). L'interesse del ...