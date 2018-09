Honorbuy sconta smartphone e gadget Xiaomi per il “Ritorno a Scuola”

chimerarevo

(Di venerdì 7 settembre 2018) Proprio come per la promozione Back to School di Amazon, ancheha voluto promuovere l’iniziativa Ritorno a Scuola con la qualere tantissimi dispositivi –in particolare – in occasione del ritorno a scuola. In particolare l’iniziativa Ritorno a Scuola disarà valida dal 7 al 16 Settembre e in ci saranno sconti fino al 30% con promozioni speciali suricercatissimi comeMi A2 e Redmi Note 5. Ma non perdiamo altro tempo e vediamo di cosa si tratta: Ritorno a Scuola –La promozione Ritorno a Scuola dinasce come spunto per aiutare gli studenti a cambiare il vecchio, o per acquistareinteressanti ed utili come smartwatch, cuffie, action cam e smartband. L’iniziativa è già iniziata e sarà valida fino al 16 Settembre, con sconti speciali e promozioni molto interessanti ...