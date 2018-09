' Ho 18 anni | ecco cosa significa vivere la prima delusione d' amore'

Nati oggi : ecco chi compie gli anni a settembre : 1° settembre Triplo compleanno da festeggiare oggi: è il turno della cantante Gloria Estefan (61 anni), della schermitrice tre volte campionessa del mondo Margherita Granbassi (39 anni) e dell’ex campione del Milan Ruud Gullit (56 anni). 2 settembre oggi è il turno di Pippo Franco che compie 78 anni e festeggia insieme all’ex tennista Jimmy Connors (64 anni) e all’attore Keanu Reeves (54 anni). 3 settembre Mario Draghi spegne 71 candeline, ...

“Vi sistemo io”. Provano a borseggiare una vecchietta. Lei - 93 anni - ecco cosa fa : Due borseggiatori alla ricerca di qualche facile colpo da mettere a segno per poi darsi alla fuga. E una signora anziana, 93 anni, in attesa alla fermata dell’autobus tutta sola, sotto gli occhi della coppia di malintenzionati. La preda perfetta, il più classico “gioco da ragazzi”. E invece quello che doveva essere un bottino facile facile si è trasformato in un incubo quando la signora, in barba all’anagrafe, ha ...

Halloween - ecco il trailer del nuovo film dopo 40 anni : “È un assassino ma sarà ucciso lui stanotte“: è la promessa che recita Jamie Lee Curtis, nei panni di Laurie Strode, nel nuovo trailer del film Halloween. L’attrice riprende il ruolo che l’ha resa celebre nella pellicola del 1978 diretta da John Carpenter e che divenne subito un classico della cinematografia horror grazie all’inquietante personaggio mascherato di Michael Myers. Ora, a distanza di quarant’anni, ...

Ecco Chrome 69 - l'ultima versione del browser di Google che compie 10 anni : Arriva ancora di più lo stile grafico caratteristico del mondo di Google, cioè il 'material design': colori pieni, pantone, con angoli arrotondati. Tutto è più piatto e arrotondato, senza ombre o ...

Ecco la coppia record : non immaginerete mai da quanti anni stanno insieme. La loro storia ha commosso il mondo : Ma che cosa meravigliosa leggere questa storia, soprattutto in un’epoca come la nostra, dove portare avanti una relazione sembra essere la cosa più complicata del mondo, e dove l’attitudine al sacrificio per salvare l’amore sembra essere una cosa irrealizzabile. Ecco, invece certi amori non finiscono, come cantava Venditti. Certo non è finito quello di Masao e Miyako Matsumoto – rispettivamente di 108 e 100 anni ...

X Factor 12 - Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico : «Tommassini? Troppo anni '90». Ecco le novità della nuova edizione : Lui ha fatto la storia della tv, come nessuno ha portato un mondo di internazionalità in quella italiana. Però si sente che abbiamo quasi vent'anni di differenza: Luca ha vissuto i grandi show di ...

Google compie 20 anni. Ecco le 5 app che ancora non conosci : Google compie 20 anni e dal 4 settembre 1998 a oggi è diventato molto più che un motore di ricerca. Con i suoi numerosi servizi, dalle mappe alle email, ha raggiunto oltre un miliardo di persone. Eppure nell'ampia offerta di prodotti che ha messo a disposizione degli utenti ci sono ancora alcune app

"Tutta papà". Sophie Taricone compie 14 anni : ecco la figlia del 'Guerriero' Pietro : Pietro fu vittima di un terribile incidente con il paracadute, sport che amava con tutta la sua passione. , Continua a leggere dopo la foto, La mattina del 28 giungo del 2010 l'attore precipitò a ...

“Tutta papà”. Sophie Taricone compie 14 anni : ecco la figlia del ‘Guerriero’ Pietro : Sul red carpet della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha sfilato anche Kasia Smutniak, che ha accompagnato il compagno e produttore Domenico Procacci all’anteprima de “L’amica geniale”. Insieme a loro la figlia dell’attrice, Sophie, avuta da Pietro Taricone. Aveva solo 5 anni quando il vincitore del primo indimenticabile Grande Fratello, morì in un incidente con il paracadute. All’epoca sua madre fece di ...

Google compie 20 anni. Ecco chi prova a resistere al suo predominio : Il 4 settembre del 1998, in un garage - come nella migliore tradizione della Silicon Valley - nacque quello che diventò il motore di ricerca predominante e quasi monopolista, almeno in Occidente. Ma ora i motori verticali e le app dedicate possono essere, in molti casi, una valida alternativa...

Ieri a Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso ha perdonato Fedez dopo anni! Ecco il video (VIDEO) : Fedez è stato perdonato da Barbara d’Urso: il ramoscello d’ulivo in segno di pace glielo ha lanciato oggi quando ha parlato del matrimonio dei Ferragnez citando tutti loro e facendo pure complimenti come “belli come il sole”, “elegante” e “bellissimi”. Barbara ha così messo a tacere i due anni di frecciatine (sia ricevute, che mandate) semplicemente parlando bene di loro e non snobbandoli, come invece fa con gli avvenimenti gossippari dei ...

Ricordate Aldo - Giovanni e Giacomo? Ecco quando tornano e chi non ci sarà : FUNWEEK.IT - Dopo 'Fuga da Reuma Park' e più di 25 anni insieme, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno sentito il bisogno di prendersi una pausa, fare il pieno di nuove idee e soprattutto coltivare progetti ...

Ecco il trailer del film che avete aspettato per 18 anni : Dopo 18 anni Terry Gilliam porta sul grande schermo “L’uomo che uccise Don Chisciotte”, uno dei progetti più ambiziosi, discussi e attesi della storia del cinema. La M2 Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano e annunciato l'uscita del film per il 27 settembre 2018. Almeno si spera. Liberamen

Google compie 20 anni - da “don’t be evil” a “be evil” : ecco come si distrugge il Web : Google compie vent’anni e tanto è cambiato dal 4 settembre del 1998 quando i due fondatori, Larry Page e Sergey Brin, hanno registrato il dominio Google.com il cui motto era “Don’t be evil”, poi tutto è cambiato. Google: da don’t be evil a be evil L’obiettivo della società di Mountain View è la realizzazione di guadagni sempre più alti e per ottenere il risultato desiderato è disposta a passare sulla privacy ...