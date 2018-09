Hall of Fame | il talento cristallino e impossibile di Grant Hill

Ray Allen nella Hall of Fame - Doc Rivers svela : “quante guerre nello spogliatoio Celtics! Devono rispettarlo perchè…” : Ray Allen introdotto nella Hall of Fame NBA: Doc Rivers si appella ai Boston Celtics del 2008, al fine di ricucire lo strappo creatosi dopo che ‘Candyman’ è passato agli Heat Venerdì, Ray Allen riceverà l’ennesimo riconoscimento ad una straordinaria carriera: l’introduzione nella Hall of Fame NBA. A festeggiare il traguardo raggiunto da ‘Candyman’ però non ci saranno i suoi vecchi compagni dei Boston Celtics, con i quali i ...

Ray Allen nella Hall of Fame - ma senza i complimenti degli ex Celtics! L’appello di Doc Rivers : “celebratelo perché…” : Ray Allen verrà introdotto nella Hall of Fame NBA nella giornata di venerdì. ‘Candyman’ non si aspetta alcun complimento dagli ex compagni dei Boston Celtics, ma Doc Rivers chiede a gran voce una reunion Venerdì, Ray Allen riceverà l’ennesimo riconoscimento ad una straordinaria carriera: l’introduzione nella Hall of Fame NBA. A festeggiare il traguardo raggiunto da ‘Candyman’ però non ci saranno i suoi vecchi compagni dei ...

Li Na ad un passo dalla storia : la tennista pronta a diventare la prima asiatica nella Hall of Fame : Li Na in ‘lotta’ con altri 7 importanti tennisti per entrare nella Hall Of Fame: la 2 volte campionessa Slam potrebbe essere la prima asiatica ad ottenere tale riconoscimento La tennista cinese Li Na è stata una delle atlete asiatiche più rappresentative di sempre. L’evoluzione del movimento tennistico in Cina si deve principalmente ai suoi successi, specialmente ai due Slam vinti in una carriera costretta a terminare troppo presto, a soli ...

Baseball in lutto - è morto Umberto Calzolari : era nella Hall of Fame : BOLOGNA - È morto a 80 anni Umberto Calzolari, protagonista del Baseball bolognese e italiano, dal 2014 nella Hall of Fame di questo sport. Ne dà notizia la Fortitudo Baseball che con il presidente Stefano Michelini esprime il cordoglio della società e la vicinanza alla moglie Gisella. Bolognese, soprannominato 'il Professore', con ...

Aprire ai tifosi la 'Hall of Fame' del Marulla. La Commissione Sport approva la proposta : Aprire il tunnel che conduce al terreno di gioco dello stadio Marulla a cittadini, tifosi ed anche alle scolaresche. La Commissione Sport all'unanimità approva la proposta presentata dall'associazione Cosenza nel Cuore che due anni fa progettò, realizzò ed inaugurò la 'Hall of Fame' . COSENZA La bellissima iniziativa ideata, ...