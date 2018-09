Gp San Marino | Dovizioso il più veloce nelle seconde libere

Gp San Marino - Lorenzo : 'Rossi-Marquez? Per me sbagliano entrambi' : Dopo la mancata stretta di mano a Misano e la tensione tra Valentino Rossi e Marc Marquez in conferenza stampa, Jorge Lorenzo dice la sua sulla polemica che ha infiammato le prime ore del GP di San ...

Gp San Marino - Dovizioso domina anche le seconde libere. Rossi 8/o : Quinto tempo per il campione del mondo Marc Marquez che con la sua Honda ha segnato un ritardo rispetto a Dovizioso di 0'339. Ottavo tempo per la Yamaha di Valentino Rossi, +0'588,.

MotoGp - San Marino libere nel segno di Dovizioso. Marquez quinto - Rossi 8° : MISANO - Ancora DesmoDovi, e due Ducati davanti a tutti! Le Gp18 dominano la prima giornata di libere sulla pista romagnola, con Petrucci - nella versione Pramac - che chiude col 6° tempo. Marquez e ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : Sabato 8 settembre si disputeranno le qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. Giornata importante sulla riviera romagnola, si lotterà per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza della gara di domenica. Incombe il rischio pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, i piloti sperano naturalmente nella ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Andrea Dovizioso domina le prove libere 2 - doppietta Ducati. Valentino Rossi ottavo : Andrea Dovizioso concede il bis nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il forlivese, dopo aver dominato il primo turno del mattino, si scatena anche nella FP2 abbassando il tempo di mezzo secondo e si piazza davanti a tutti con un perentorio 1:32.198 montando gomma soft all’anteriore e al posteriore. Il pilota della Ducati ha provato diverse soluzioni nel corso della ...

MotoGp – Terminate le Fp2 a San Marino : doppietta Ducati - Marquez e Rossi migliorano : E’ ancora Andrea Dovizioso il più veloce sul circuito di Misano: doppietta Ducati nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Seconda sessione di prove libere importante sulla pista di Misano in vista del sabato di qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Valentino Rossi e Marc Marquez si sono dovuti impegnare dopo i risultati del mattino: i due piloti, protagonisti ieri della conferenza stampa, hanno ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin primo nella FP2 - Marco Bezzecchi in scia! Terzo Bastianini : Jorge Martin scatenato nel secondo turno di prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto3 che si disputa sul tracciato di Misano. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in 1:42.324, precedendo di 92 millesimi il nostro Marco Bezzecchi. Il leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio proprio su Martin, sembra gradire particolarmente il tracciato intitolato a Marco Simoncelli e lo ha ben interpretato in sella ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Dovizioso fa da lepre - Valentino Rossi insegue : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di San Marino 2018 della MotoGP. A Misano si torna in pista dopo un primo turno disputato in mattinata abbastanza interlocutorio. Il più veloce della FP1 è stato Andrea Dovizioso che ha spinto la sua Ducati in vetta, ma con Cal Crutchlow e Maverick Vinales ad un solo decimo. Grande sorpresa per i distacchi accumulati da Marc Marquez e Valentino Rossi, rispettivamente ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia stacca gli avversari di almeno due decimi. Quarto Mattia Pasini : Francesco Bagnaia è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere di Moto2 al GP di San Marino a Misano. Sul circuito di casa Pecco completa il miglior giro fermando il cronometro in 1:38.014, staccando tutti gli altri piloti di almeno due decimi. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Jorge Navarro con il tempo di 1:38.237, mentre chiude tra i migliori tre il tedesco Marcel Schrotter, distante 18 millesimi dal pilota iberico. Il ...

Come vedere il GP di San Marino 2018 di MotoGP in diretta streaming : Una volta dentro SkyGo colleghiamoci al canale Sky Sport MotoGP e il gioco è fatto. Siamo pronti a scendere in pista a Misano anche noi. Come vedere il GP di San Marino 2018 di MotoGP in diretta ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Andrea Dovizioso parte forte nella FP1 su Crutchlow e Vinales - lontani Marquez e Rossi : Messa alle spalle la pioggia del fine settimana di Silverstone, si è tornati finalmente in pista a Misano, per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino di MotoGP 2018. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli il sole l’ha fata da padrone (anche se il meteo non è per niente tranquillizzante per quanto riguarda le giornate di oggi e domani) e ha visto Andrea Dovizioso (Ducati) partire con il piede giusto, toccando ...