GP Quebec 2018 | Michael Matthews vince in volata su Van Avermaet Ulissi e Pozzovivo nei

(Di venerdì 7 settembre 2018)ha vinto il GP de, classica canadese di 201,6 chilometri su percorso cittadino da ripetere per 16 volte. Il 27enne australiano si è imposto alla sprint,ndo unalunghissima lanciata contro Greg Vane Jasper Stuyven. L’uomo del Team Sunweb porta a casa il terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti nel prologo del Tour di Romandia e nella tappa conclusiva del Binck Bank Tour. Da annotare l’undicesimo posto di Diego, Domenicochiude in ventesima posizione: per il lucano si trattava di un test fondamentale in vista dei Mondiali di Innsbruck. La corsa è stata animata dalla fuga di cinque uomini: Nicolas Dougall (Dimension Data), Rob Britton (Rally Cycling), Guy Sagiv (Israel Cycling Academy) Alex Cataford e Bruno Langlois (Canada). I battistrada hanno avuto un vantaggio massimo di oltre 6 minuti. A 38 ...