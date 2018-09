Gli ultrà dell' Inter hanno fatto pestare i miei aggressori in

Niccolò Bettarini intercettato : "Gli ultrà dell'Inter a San Vittore hanno fatto picchiare i miei aggressori" : In un'intercettazione agli atti dell'inchiesta sull'aggressione da lui subita, Niccolò Bettarini racconta a un amico "di avere ricevuto in ospedale la visita dei capi della curva dell'Inter che gli hanno detto che a San Vittore hanno fatto picchiare i suoi aggressori, li hanno fatti gonfiare come 'le prugne' sia dagli sbirri che quelli dentro"."Ora - aggiunge il figlio di Simone Ventura e Stefano Bettarini, stando alla sintesi della ...

Accoltellamento Niccolò Bettarini : Gli aggressori picchiati in carcere su "ordine" deGli ultràs dell'Inter : L'episodio è emerso da una intercettazione telefonica al figlio di Simona Ventura, agli atti nell'inchiesta sui fatti dell'Old Fashion

ROMA - DI FRANCESCO FA MEA CULPA DOPO LA CONTESTAZIONE/ Gli ultras insorgono "Le cessioni i vostri trofei" : I tifosi della ROMA contestano società, squadra e allenatore DOPO la sconfitta subita contro il Milan. Ambiente teso nella capitale, Di FRANCESCO fa mea CULPA.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:01:00 GMT)

Roma - nuovi striscioni contro Pallotta : il motivo è incredibile - continua la follia deGli Ultras : La Roma è reduce dal pareggio in campionato contro l’Atalanta, dopo un periodo di ‘smarrimento’ la squadra ha reagito conquistando comunque un punto importante che ha permesso ai giallorossi di salire a quota quattro punti in campionato. Nelle ultime ore sono stati esposti striscioni contro la dirigenza: “onore al giocatore che la lupa rispetta…america’ la nostra maglia non è u$a e getta”, il più ...

Donne - neri e ultrà pacifisti. Tutti Gli sfidanti anti-Trump : ... come ha fermato in Oklahoma, Stato fortemente conservatore, la corsa del moderato Mick Cornett, battuto nelle primarie repubblicane a governatore dall'outsider della politica, il proprietario della ...

Il Napoli risponde al sindaco : 'Offende la città e strizza l'occhio aGli ultras' : ... del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis nel territorio della città: l'attività svolta dal Napoli genera interesse nazionale e internazionale, crea posti di lavoro, produce un'economia indotta ...

Crollo ponte Morandi - Genoa-Empoli : la decisione deGli ultras : Si avvicina la gara della seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa-Empoli, sarà una partita particolare per i tifosi di casa dopo la tragedia del Crollo del ponte Morandi. Ecco la decisione della curva del Genoa: “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi ...

Genoa - Empoli - Gli ultrà : 43 minuti di silenzio per le vittime del crollo del Ponte Morandi : Genova - Quarantatré minuti di silenzio, uno per ogni vittima del crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto : è questa l'iniziativa che i gruppi ultrà del Genoa e l'Associazione Club Genoani ...

'Sindaco - venga in curva B' : l'invito deGli Ultras dopo la polemica con De Laurentiis : Circola in rete un volantino firmato dagli Ultras della curva B che recita: 'In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan saremmo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino ...

Balo nei guai : Gli ultras del Nizza voGliono confronto a quattr'occhi : La telenovela estiva sul futuro di Mario Balotelli è finita con la più logica delle conclusioni: per il terzo anno di fila, Supermario sarà un attaccante del Nizza. Ma i tifosi rossoneri non dimenticano le bizze del centravanti italiano, colpevole ai loro occhi di non essersi presentato in ritiro con la squadra perché stufo della sua avventura in Costa Azzurra oppure, ancora peggio, per via della trattativa portata avanti dal suo agente Mino ...

Il Siracusa come la Lazio : Gli ultras si schierano con i biancocelesti - le tifose annunciano l’addio : Il volantino che è circolato in Curva Nord in occasione di Lazio-Napoli ha fatto molto discutere, veniva chiesto alle donne di non occupare le prime 10 file della curva. Adesso a fare discutere è la Curva del Siracusa, ecco la posizione degli ultras come riporta l’Ansa: “La curva Anna Siracusa si allinea al comunicato diramato dalla curva nord Lazio e trova sterili e prive di fondamento le critiche rivolte ai laziali da chi con ...

Gli ultrà del Siracusa come quelli della Lazio : no alle donne in curva - : I tifosi Siracusani della "curva Anna" si schierano al fianco di quelli laziali dopo il volantino pubblicato dalla Nord dell'Olimpico in cui si diceva alle tifose di stare indietro rispetto ai ...