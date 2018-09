Gli errori della Procura possono salvare il Chievo

MotoGp - Jarvis tra consapevolezze e cambiamenti : 'abbiamo commesso deGli errori - ecco come stiamo lavorando' : Lin Jarvis, i problemi Yamaha e il comportamento dei piloti ufficiali: il team director della squadra di Iwata sincero, tra consapevolezze e cambiamenti Tanto divertimento ieri al Ranch di Tavullia, ...

MotoGp – Jarvis tra consapevolezze e cambiamenti : “abbiamo commesso deGli errori - ecco come stiamo lavorando” : Lin Jarvis, i problemi Yamaha e il comportamento dei piloti ufficiali: il team director della squadra di Iwata sincero, tra consapevolezze e cambiamenti Tanto divertimento ieri al Ranch di Tavullia, alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il team di Iwata si è sfidato in una gara tutta Yamaha, con in sella alle moto tecnici, ingegneri, ma anche il team manager Meregalli e il team director ...

Milano - i racconti delle famiGlia sgomberate dall’Aldo dice : “Bambini terrorizzati. Ora non possiamo vivere sotto i ponti” : “I nostri bambini sono terrorizzati per lo sgombero, perché hanno visto poliziotti con le pistole, hanno pianto, si sono fatti male. A Sesto San Giovanni addirittura una bambina è stata spinta”. È il racconto di una donna che, insieme alla sua famiglia, viveva all’Aldo dice 26×1, e che, dopo lo sgombero avvenuto ieri, martedì 4 settmebre, ha occupato la Torre Ligresti a Milano. Ma le testimonianze degli inquilini ...

E se fossero Gli errori a salvarci dall'intelligenza artificiale? : Il magazine, infatti, sta celebrando il 50esimo anniversario della sua fondazione, ponendosi come autentico strumento pionieristico di una visionarietà che intreccia arte, scienza e tecnologia, ...

Libia - ripresi Gli scontri : ‘Almeno 50 morti’ A fuoco l’ambasciata deGli Usa a Tripoli Site : “Rischio terrorismo per l’Europa” : Sono almeno 50 le vittime degli scontri tra gruppi rivali che da giorni imperversano a Tripoli. A fornire i dati è stato il ministero della Sanità, spiegando che ai morti si aggiungono anche almeno 138 feriti. Tra le vittime figurano almeno 25 civili, secondo la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia. Dopo una pausa di qualche ora, i combattimenti sono ricominciati a fine mattinata a sud della capitale, poco prima dell’inizio ...

Vettel - il peso deGli errori. A una super Ferrari adesso serve la fortuna : Hamilton a più 30 punti: può essere campione con due sole vittorie. Decisivo il rendimento dei piloti e il ruolo delle seconde guide

Meg : «Gli anni ’80 non sono stati un bel periodo a Napoli c’era la speculazione edilizia - l’eroina e il terrorismo» : MEG firma la colonna sonora ed è voce narrante del film documentario di Francesco Patierno “Camorra“, presentato domenica 2 settembre all’interno dell 75° edizione del Festival del Cinema di Venezia e che andrà in onda domani, martedì 4 settembre, su Rai3 in seconda serata. All’interno anche il brano inedito “Corona di Spine“, che la cantautrice ha scritto ispirata dal materiale di repertorio delle teche ...

F1 - Mondiale 2018 : tutti Gli errori commessi da Vettel nel Campionato in corso. Almeno 59 punti persi : Due terzi del Campionato del Mondo di Formula Uno sono andati ormai in archivio con una situazione di classifica che al momento premierebbe il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes, leader delle graduatorie riservate a piloti e costruttori. La Ferrari si lecca le ferite dopo un’estate europea in cui si poteva fare la differenza grazie alla leggera superiorità del mezzo rispetto agli avversari ed invece si trova spalle al muro in vista ...

Pd - Franceschini elenca Gli errori di Renzi : “Gettato M5s in braccio a Salvini - ora finiti i popcorn. Basta superiorità morale” : Dario Franceschini non lo cita mai Matteo Renzi, ma il suo intervento di chiusura della tre giorni di Areadem a Cortona ha tutti i contorni di un elenco degli errori fatti dal Partito democratico e dal suo leader prima e dopo il 4 marzo. A partire da quella frase, attribuitagli da La Stampa, ma che Renzi non ha mai smentito: “Ora tocca a loro e popcorn per tutti”. Era il periodo della formazione del futuro governo M5s-Lega. ...

SCENARIO/ Dall'Italia alla Ue - tutti Gli errori di una sinistra impotente : L'Ue ha bisogno di un nuovo collante, perché quello con cui si è tenuta insieme, il pensiero unico ordoliberale (che la sinistra di potere ha fatto suo) non tiene più. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:03:00 GMT)CENARIO/ Gli immigrati e il principio "non negoziabile" violato dall'UeSCENARIO/ L'errore di lasciare l'Italia a Salvini: così muoiono il Colle e il Pd

Lacrime Atalanta - eliminazione (immeritata) in Europa League contro il Copenhagen : fatali i calci di rigore - decisivi Gli errori di Gomez e Cornelius : Si è concluso l’ultimo turno di Europa League prima dell’inizio della fase a gironi, sono scese in campo Copenhagen e Atalanta che hanno dato vita ad una partita equilibratissima e che ha confermato le indicazioni della gara d’andata. Nel complesso il doppio match può essere considerato come sfortunato per la squadra di Gasperini, anche oggi i nerazzurri vicini al gol in diverse occasioni in particolar modo con il solito ...

Siria - verso la battaGlia a Idlib : "fino in fondo contro i terroristi"/ Ultime notizie - Mosca e Damasco uniti : Siria, verso la battaglia a Idlib: Damasco intenzionato ad andare fino in fondo contro i terroristi. Mosca, sua alleata, al suo fianco nell'offensiva finale.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:04:00 GMT)

FiGli e omosessualità - i cinque errori del discorso del Papa sul ricorso alla psichiatria : di Paola Biondi * Le recenti parole del Papa, interrogato sull’omosessualità e, più nello specifico, sull’atteggiamento che un genitore dovrebbe tenere nei confronti di Figli o Figlie omosessuali intenzionati a iniziare una vita insieme al proprio o alla propria partner, ha occupato pagine di giornali e alimentato una vivace discussione. A tutela della verità scientifica e del rispetto dovuto verso qualsiasi orientamento sessuale, è ...

Germania - Loew riconosce i propri errori : “in Russia sono stato arrogante - vi dico dove ho sbaGliato” : Il commissario tecnico della Germania ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dopo la disfatta al Mondiale in Russia Il Ct della Germania Joachim Loew, oggi ha ammesso i suoi errori di valutazione nella Coppa del Mondo durante la sua prima apparizione pubblica dopo la debacle della “Mannschaft” a Russia 2018. Foto LaPresse – Fabio Ferrari “Il mio più grande errore è stato quello di pensare che con il ...