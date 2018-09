Gli episodi di Brooklyn Nine-Nine 6 aumentano | il network NBC salva e premia la comedy

"Non voGlio finocchi nel mio negozio" : studente di Venezia denuncia un episodio di omofobia : Era entrato in un negozio di oggetti d'arte e souvenir, a Venezia. Stava cercando un regalo e, per questo motivo, ha fatto delle domande al negoziante. Al posto di parole cortesi il ragazzo, uno studente 24enne dell'Università Ca' Foscari, si è trovato di fronte a una risposta sgarbata e omofoba. "Non voglio finocchi nel mio negozio", gli ha detto il commerciante. Il giovane, sgomento, - si legge su La Nuova Venezia - ha raccontato ...

Gli ultimi episodi di Don Matteo 10 su Rai1 lasciano il posto a Non Dirlo al Mio Capo 2 dal 13 settembre : Terence Hill saluta il pubblico di Rai1 con gli ultimi episodi di Don Matteo 10. Il doppio appuntamento in onda stasera, 6 settembre, chiuderà il ciclo di repliche dedicato alla fiction, che tornerà tra due anni con la dodicesima stagione. Nel primo episodio, il 10x25, dal titolo "La fuga", Tomàs riceve una telefonata da Sabrina, ma non riesce a capire cosa intende dirgli, poiché in sottofondo sente uno sparo. Don Matteo e i Carabinieri ...

Tuffo nel passato - undicesimo episodio. 2008 in musica : di Jovanotti e Amy Winehouse Gli album più venduti in Italia : L’estate è quasi terminata, ma Tuffo nel passato continua il suo viaggio nel tempo, giunto alla sua undicesima fermata. La prima non interamente incentrata sulla stagione estiva. La nostra macchina del tempo ci riporta oggi indietro di dieci anni, al 2008. Anno molto movimentato a livello politico. A febbraio cade il governo Prodi e vengono indette delle elezioni politiche per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio: elezioni che vedono, per ...

Boing App permette di guardare la diretta e Gli episodi del canale tematico per ragazzi : Boing App è un'applicazione che offre la possibilità di guardare il canale Boing in diretta su smartphone e tablet, con la possibilità di scegliere tra centinaia di episodi completi sempre nuovi. L'app mette a disposizione una vasta offerta di episodi completi in onda su Boing e una selezione di programmi di Cartoonito per i più piccoli, oltre a numerosi giochi gratuiti sempre nuovi. L'articolo Boing App permette di guardare la diretta e gli ...

Asia Argento fuori dalla Cnn : cancellati Gli episodi dello show con Bourdain : In un comunicato la Cnn fa sapere che fino a quando l'attrice non farà luce sul caso con prove a suo favore, non ci saranno cambiamenti a riguardo: 'Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di ...

Ginobili lascia l'NBA - la Terminix Gli offre un contratto come disinfestatore di pipistrelli : clamoroso l'episodio del 2009 [VIDEO] : Manu Ginobili ha appena lasciato l'NBA, ma potrebbe aver trovato un nuovo lavoro: quello di disinfestatore di pipistrelli! L'azienda Terminix non vede l'ora di ingaggiarlo dopo l'episodio del 2009 ...

Roma - Di Francesco : "Puniti da un episodio. Il modulo? Ho sbaGliato" : Il dopo partita di Di Francesco è un mix di delusione e amarezza. Colpa del k.o. al fotofinish in casa del Milan , firmato da Cutrone, che segue il rocambolesco pareggio casalingo contro l'Atalanta, ...

Torna Elementary 6 su Rai2 per Gli ultimi episodi prima della pausa - anticipazioni 31 agosto : Ultimo appuntamento quello con Elementary 6 su Rai2. L'amato crime con Johnny Lee Miller e Lucy Liu dovrebbe andare in onda per l'ultima volta stasera, 31 agosto, con tre episodi in prima assoluta. Dopo la pausa della scorsa settimana, la serie tv si prenderà un ulteriore break per poi Tornare in maniera definitiva a data da destinarsi. Non è la prima volta che il pubblico italiano si trova impreparato di fronte a questo cambio di ...