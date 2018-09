Gli architetti si dividono sul progetto del ponte di i Renzo Piano

Il sindaco m5s di Avellino chiede consulenze gratis per verifiche su un ponte. La protesta de Gli architetti : "Fatto grave" : A pochi giorni dal disastro di Genova, il comune di Avellino , a guida M5S, ha chiesto ha chiesto agli ordini professionali di segnalare "un professionista che possa far parte, a titolo gratuito, di una commissione che avrà il compito di verificare la stabilità" del ponte Ferriera. Una richiesta che non è andata giù al consiglio nazionale degli architetti , pianificatori, paesaggisti e conservatori, che ritengono lesi, ...

Ordine de Gli architetti : noi non invitati al Festival IAHsummer2018 : ... pur rivolgendosi a giovani Architetti provenienti da molte parti del mondo non abbia inteso coinvolgere , tra i numerosi enti e portatori di sapere, operatori artistici e visuali, esperti di ...

Concorso Mit 148 ingegneri-architetti : iscrizioni entro il 9 luGlio : Mancano poche per iscriversi al Concorso 148 ingegneri -architetti indetto dal Ministero dei trasporti per l’assunzione di 148 ingegneri-architetti a tempo indeterminato. Il bando (scaricalo qui) scade infatti l’8 luglio. Il personale selezionato lavorerà all’interno dell’organico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sarà suddiviso in più sedi ...