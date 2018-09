Giovanni Toti | Fondiamo Forza Italia e Fratelli d' Italia Ma la Meloni dice no

Giovanni Toti : 'Fusione con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni - poi tutti uniti alle Europee' : Una sorta di ' fusione ' tra azzurri e Fratelli d'Italia. Una ' seconda gamba ' del centrodestra che comprenda appunto Forza Italia , Fdi e cattolici con una prima intesa già in vista delle europee. E'...

Buon compleanno Dario Argento - Sergio Rizzo - Giovanni Toti… : Buon compleanno Dario Argento, Sergio Rizzo, Giovanni Toti… …Chiara Puri Purini, Nicola Piepoli, Pedro Manfredini, Riccardo del Turco, Renato Minore, Paola Perissi, Mario Tessuto, Luigi Cozzi, Linda Lanzillotta, Marco Franzelli, Edi Angelillo, Eva Grimaldi, Andrea Molino, Andrea Gibelli, Michele Bordo, Stefano Feltri, Michele dell’Orco, Carolina Balsanti, Federico Casarini, Daniel Fabris, Marco Santucci, Daniele Piller Roner… Oggi 7 settembre ...

Giuseppe Conte - Giovanni Toti bussa alla porta del premier : ci aiuti lui per gli sfollati di Genova : Giovanni Toti confida nel buonsenso del premier Giuseppe Conte . Dopo la polemica scoppiata ieri 4 settembre tra il governatore della Liguria e Luigi Di Maio accusato di blaterare sul caso del crollo ...

Ponte Morandi - Luigi Di Maio : 'Decreto urgente per la casa agli sfollati'. Giovanni Toti : 'Solo esternazioni' : Dopo le proteste degli sfollati di Genova per il crollo del Ponte Morandi , Luigi Di Maio interviene promettendo un decreto urgente: 'Quelle persone hanno perfettamente ragione, non si può lasciare la ...

Giovanni Toti : "Insieme al ponte saranno demolite 150 case" : Atlantia è pronta a demolire quel che resta del ponte Morandi e a costruirne uno nuovo in tempi brevi. Lo ha ribadito l'ad del gruppo, Giovanni Castellucci: "Oggi abbiamo presentato - nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo - una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte sovrapposte, confermando sostanzialmente i tempi già annunciati. In ogni caso i piani potranno ...

Ponte Morandi - Giovanni Toti smonta il governo di Salvini e Di Maio : 'Toninelli - ti svelo un segreto...' : Incassato il progetto per il nuovo Ponte di Genova, dopo il tragico crollo del 14 agosto, il presidente della Regione Giovanni Toti deve vedersela con il governo, in netto contrasto con le sue ...

Giovanni Toti : "Rinunciate a reddito minimo e flat tax per aprire i cantieri" : Il governatore della Liguria, Giovanni Toti chiede risorse al governo per affrontare l'emergenza nata a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Di fatto Toti chiede un intervento deciso da parte dell'esecutivo mettendo da parte per il momento quelle misure annunciate che potrebbero richiedere uno sforzo in termini di Bilancio nella manovra: "Dirottare tutte le risorse possibili su un gigantesco piano di investimenti e cantiere che risani le ...

Giovanni Toti : "Toninelli stia sereno. Siamo al lavoro sul ponte con Fincantieri da ancor prima che lui cominciasse a pensarlo" : "Dirottare tutte le risorse possibili su un gigantesco piano di investimenti e cantiere che risani le nostre infrastrutture obsolete. Anche a costo di sacrificare provvedimenti bandiera forse più popolari come reddito di cittadinanza e flat tax". È la richiesta del governatore della Liguria, Giovanni Toti, al Governo, in un'intervista al Corriere della Sera.Toti spiega che il progetto per la demolizione dei tronconi del ponte ...

L'ultimatum di Giovanni Toti : "Autostrade ha 5 giorni per piano abbattimento" : "Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi". È quanto afferma il govrnatore ligure Giovanni Toti, commissario delegato per l'emergenza, dopo la riunione in Regione Liguria con Autostrade per l'Italia sulle misure di messa in sicurezza e abbattimento di quel che resta dei due tronconi di Ponte Morandi.Toti ha poi ...

Autostrade - Giovanni Toti : “La nazionalizzazione è anacronistica. Nessuna guerra sulla pelle dei liguri” : A L’aria che tira estate il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti: “Quando Autostrade e ferrovie erano nazionalizzate non è che l’Italia fosse un Paese migliore. Il mio appello è che nessuno combatta delle guerre sulla pelle dei liguri e dei genovesi che hanno già sofferto abbastanza” L'articolo Autostrade, Giovanni Toti: “La nazionalizzazione è anacronistica. Nessuna guerra sulla pelle dei ...

Giovanni Toti sul crollo del ponte Morandi a Genova : "Chi ha sbagliato pagherà. La nazionalizzazione delle autostrade è una nostalgia da Prima Repubblica" : "La magistratura sta indagando, credo che farà un buon lavoro e che avremo i colpevoli. Chi ha sbagliato pagherà, qualcuno ha sbagliato di sicuro". Così il governatore ligure Giovanni Toti stamani a Radio 1 interviene sull'individuazione dei colpevoli del crollo di ponte Morandi."La politica ha un altro compito: mitigare i danni per i cittadini e le imprese che hanno già sofferto tanto - ha detto Toti. "Tutti coloro ...

Genova - Giovanni Toti super commissario : scontro tra Lega e M5s. Slitta il consiglio dei ministri : Mentre restano delle divisioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il disastro del ponte Morandi crollato a Genova , i due vicepremier e il presidente ...

Forza Italia addio - anche Giovanni Toti e Giorgia Meloni pensano a un partito : Il centrodestra è morto eppure ogni giorno ha il suo nuovo modello di centrodestra, una pena manifesta per i leader di un' alleanza sfasciata dalla vittoria elettorale del 4 marzo e più ancora dallo ...

Giovanni Toti : 'Tajani o Galliani non bastano - FI ha bisogno di congressi e primarie' : Sarà che lui è un 'novellino' e non fa parte da vent'anni dell'ingranaggio forzista. Sarà anche che da tempo Giovanni Toti s'è smarcato dalla 'stretta osservanza' azzurra. Fatto sta che il governatore ...