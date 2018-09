Giovani affetti da miopia raddoppiati a causa della tecnologia

Blastingnews

(Di venerdì 7 settembre 2018) Quante volte i genitori rimproverano i propri figli con frasi del tipo: "smettila di passare troppo tempo a guardare il pc altrimenti ti rovini gli occhi!". Ammonimenti spesso presi troppo alla leggera, quasi incomprensibili per iche oggi passano la maggior parte delle ore a guardare schermi di tablet, pc e smartphone. Quei rimproveri inascoltati e a volte odiati sono però molto importanti e a confermarcelo sono coloro che si occupanosalute dei nostri occhi, gli oculisti. L'oculista Pellegrini ci mette in guardia "Nell'ultimo ventennio idaè raddoppiato. Nei prossimi 10 anni si stima che le persone affette da disturbi visivi saranno 2,5 miliardi, mentre nel 2050 la popolazione che sarà affetta dasarà addirittura di 5 miliardi, ovvero quasi la metàpopolazione mondiale." Sono numeri che suonano come un campanello d'allarme e a ...