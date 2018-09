Ginnastica ritmica | Mondiali 2018 | l’Italia sogna il colpaccio | le Farfalle sfidano

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : le individualiste dell’Italia ai raggi X. Agiurgiculese e Baldassarri ci provano : I Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre. La rassegna iridata assegnerà i primi pass olimpici per le squadre che saliranno sul podio ma la competizione è riservata anche alle individualiste che saranno protagoniste addirittura per ben cinque giorni. L’Italia punta tutto sulle Farfalle ma può dire la sua anche con delle individualiste di assoluto spessore che hanno tutte le carte in ...

Ginnastica ritmica - inaugurata la Casa delle Farfalle! L’Italia ha un posto tutto suo per allenarsi a Desio : Oggi è stata ufficialmente inaugurata la nuova Accademia Internazionale di ritmica. A Desio (Monza Brianza) è stato tagliato il nastro alla presenza di Giovanni Malagò (Presidente Coni), Gherardo Tecchi (Presidente FederGinnastica) e delle varie autorità locali. Dopo dieci anni di trafile burocratiche, finalmente sono state aperte le porte delle già ribattezzata Casa delle Farfalle dove le nostre Nazionali di Ginnastica ritmica potranno ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : le Farfalle ai raggi X - l'Italia sogna il colpaccio a Sofia : l'Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Sòfia , Bulgaria, dal 10 al 16 settembre. Le Farfalle, dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale e la World Challenge Cup, vanno a caccia del colpaccio nella rassegna iridata che assegna anche i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 , servirà salire sul podio nell'all-around, ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. Le Farfalle vogliono volare a Sofia! : Emanuela Maccarani, DT della Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre. La rassegna iridata, che assegnerà anche i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, potrà davvero regalare grandi soddisfazioni all’Italia: le Farfalle, dopo aver vinto Coppa del Mondo e World Challenge Cup, vanno alla caccia del bersaglio grosso e partiranno ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre. La rassegna iridata assegnerà i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia punta subito al bersaglio: le Farfalle hanno infatti tutte le carte in regola per salire sul podio nel concorso generale e sbrigare la pratica a cinque cerchi, le ragazze di Emanuela Maccarani possono puntare anche al bersaglio pieno considerando la stagione ma ...

Ginnastica ritmica – Serie A : Cascella Mobili sponsor dell’Eurogymnica Torino : “Cascella Mobili” sale in pedana al fianco dell’Eurogymnica Torino: nuovo main sponsor della stagione 2018-2019 L’Eurogymnica Torino, storica società di Ginnastica Ritmica torinese, mercoledì 26 settembre, al PalaMoncrivello di Torino, festeggerà insieme a tanti ospiti e alle sue atlete l’inizio della nuova stagione agonistica, che vedrà le migliori ginnaste torinesi gareggiare – anche quest’anno – nel campionato ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : l’Italia chiude in bellezza - due medaglie nelle Finali di Specialità : L’Italia chiude in bellezza l’ultima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale e aver alzato al cielo il trofeo del circuito internazionale itinerante, le Farfalle hanno brillato anche nelle Finali di Specialità a Kazan (Russia) mettendosi al collo altre due medaglie. Le ragazze di Emanuela Maccarani concludono al terzo posto la prova con i cinque ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia stellare - le Farfalle trionfano a Kazan! Battute Russia e Bulgaria : Italia semplicemente stellare a Kazan, le Farfalle hanno vinto il concorso generale dell’ultima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica e hanno così anche conquistato il trofeo del circuito itinerante: dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo in primavera arriva una nuova apoteosi per la nostra Nazionale che si conferma ai vertici internazionali. Una prestazione semplicemente stellare per le ragazze di Emanuela ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia seconda a metà gara - le Farfalle inseguono la Bulgaria a Kazan : L’Italia inizia alla grande l’ultima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica piazzandosi al secondo posto momentaneo nel concorso generale. A Kazan (Russia), le Farfalle hanno eseguito un bellissimo esercizio con i cinque cerchi e hanno ottenuto il rilevante punteggio di 22.550, venendo battute soltanto dalla Bulgaria (22.900) e precedendo la Russia (22.400). C’è un po’ di amaro in bocca però per le ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia scatenata - oro con i 5 cerchi a Minsk. Farfalle insaziabili : L’Italia non si accontenta e, dopo aver vinto il concorso generale a squadre a Minsk (Bielorussia), brilla anche durante le Finali di Specialità della penultima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno conquistato la medaglia d’oro con i cinque cerchi, eseguendo un esercizio eccezionale valutato con 22.800 punti e grazie al quale hanno surclassato la Russia (22.100) e la Bielorussia (21.150). ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia strepitosa a Minsk! Le Farfalle vincono l’all-around - sconfitta la Russia : Italia letteralmente scatenata e dominante a Minsk (BieloRussia) dove si sta disputando una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno vinto il concorso generale con un autorevole 44.300: dopo il 23.050 di ieri con i cinque cerchi, oggi le ragazze di Emanuela Maccarani hanno eseguito un eccellente esercizio anche con le tre palle e due funi (21.350) e sono così riuscite a primeggiare surclassando la Russia ...