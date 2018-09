Giappone | violento terremoto a Hokkaido | il bilancio sale a 16 morti | 26 i dispersi

meteoweb.eu

: #Giappone, annullata l'amichevole contro il #Cile in seguito al violento terremoto nella regione di Hokkaido - sportface2016 : #Giappone, annullata l'amichevole contro il #Cile in seguito al violento terremoto nella regione di Hokkaido - ProcivVigarano : RT @MeteoWeb_eu: Violento terremoto in Giappone, un disastro provocato da enormi frane e liquefazione del suolo: stravolte le montagne dell… - Cristin30753834 : RT @italiagiappone: #Giappone: violento #terremoto sull’isola di #Hokkaido - al momento 8 morti, 130 feriti e decine di dispersi - https:/… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Si aggrava il numero delle vittime a, provocate dalmagnitudo 6.7 che ha colpito nella notte di mercoledì l’isola nel nord del: isono 16, secondo i dati ufficiali del governo, mentre isono 26. Numerose le repliche durante la notte, fino a 93 rilevate dall’Agenzia meteorologica nazionale, che tra l’altro non esclude un sisma fino a magnitudo 7 nella prossima settimana. L’aeroporto di Sapporo ha riaperto nella prima mattinata di venerdì, e le linee dei treni super veloci Shinkansen dovrebbero tornare in funzione da mezzogiorno. Intenso lavoro per riavviare ii trasporti pubblici. Il ministero dell’Industria ha reso noto che una centrale termica e una idroelettrica sono state riavviate, riuscendo a fornire circa 470.000 kilowatts di elettricità, e l’obiettivo è quello di ripristinare una capacità di 1,5 milioni ...