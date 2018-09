romadailynews

: RT @romadailynews: Ghera-Rinaldi: da anni sollecitavamo sgombero edifici occupati a Roma: Roma – “Come… - MirasoleCarlo : RT @romadailynews: Ghera-Rinaldi: da anni sollecitavamo sgombero edifici occupati a Roma: Roma – “Come… - romadailynews : Ghera-Rinaldi: da anni sollecitavamo sgombero edifici occupati a Roma: Roma – “Come… -

(Di venerdì 7 settembre 2018)– “Come Fratelli d’Italia da tempo sollecitiamo lodegli, e tra questi vi e’ anche lo stabile di via Raffaele Costi a Tor Cervara, nel Municipio V, sgomberato proprio stamane. Lo abbiamo detto tante volte:non e’ piu’ in grado di accogliere e le periferie sono diventate territori cuscinetto dove l’accoglienza ha prodotto solo tensioni sociali”. “Nella Capitale ci sono circa 90 immobili, la linea soft della Giunta Raggi e’ un palliativo che non portera’ da nessuna parte, e’ inammissibile infatti pensare di riallocare gli abusivi in altri alloggi. Si proceda quindi con gli altri sgomberi in programma, tra cui l’ex fabbrica Penicellina in via Tiburtina dove Fdi ha tenuto presidi insieme ai cittadini e fatto denunce affinche’ l’o venga liberato ...