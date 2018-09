Gerardo Greco in grossi guai | gli fanno causa | messa in onda a rischio

Gerardo Greco : «Vi prometto che farò arrabbiare i politici» - : Passato dalla Rai a Mediaset è lui il nuovo direttore del Tg4 , ma è anche al timone di «Viva l'Italia» , il programma di approfondimento dedicato alla politica e alla società: «Le racconteremo a ...

Il TG4 di Gerardo Greco cambia orario : Novità in arrivo per la nuova edizione del TG4 diretto da Gerardo Greco che per l’occasione ha deciso di cambiare orario di messa in onda La rivoluzione di Rete 4 è cominciata. Una delle novità in arrivo è il cambiamento di orario del “nuovo” TG4 diretto da Gerardo Greco. TG4 di Gerardo Greco cambia orario L’edizione diurna del TG4 si preannuncia ricca di novità. L’arrivo di Gerardo Greco come direttore responsabile ...

Rai - licenziato in tronco : 'Tutta colpa di Gerardo Greco' - impazza la polemica : Intervistato da Italia Oggi , Claudio Sabelli Fioretti commenta la cancellazione dei suoi due programmi radio, Tre di cuori e Senza titolo. 'L'unica grande novità di Radio Rai finora è che Claudio ...

Torre del Greco - una fiaccolata per i martiri di Genova : Matteo - Antonio - Giovanni e Gerardo : Torre DEL Greco - A nove giorni dalla strage di Genova costata la vita a 42 persone, la città di Torre del Greco non dimentica i suoi figli rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi. E così venerdì ...

Radio Rai - licenziato Sabelli Fioretti : "Colpa di Gerardo Greco..." : "L'unica grande novità di Radio Rai finora è che Claudio Sabelli Fioretti aveva due programmi in palinsesto e sono stati cancellati. E' giusto. E' la Rai del cambiamento. [...] Ma non sono vittima dei gialloverdi. La colpa è di Gerry Greco..." così Claudio Sabelli Fioretti commenta con Goffredo Pistelli il 'bi-licenziamento', come lo definisce lui, da Radio Rai nell'intervista pubblicata su Italia Oggi. La 'colpa', dice ironicamente il ...

Stasera Italia Estate : Il Punto di Gerardo Greco (Anteprima Blogo) : L'appuntamento di Stasera Italia Estate su Rete 4 è ogni giorno in diretta alle ore 20:30 in attesa dell'arrivo di Barbara Palommbelli alla guida di questa trasmissione. La conduttrice di Forum arriverà alla conduzione di Stasera Italia da lunedì 3 settembre ed in attesa di questo il programma di informazione dell'access time di Rete 4, anche per gli avvenimenti che stanno sconvolgendo questa Estate 2018, non si ferma.Il tam tam del web ...

Gerardo Greco - “Viva l’Italia”/ Il nuovo direttore di Rete4 : “La7? Populista!” e sul TG di Mentana… : Gerardo Greco intervistato da Libero, ha raccontato il punto della sua situazione lavorativa. Dal passaggio da Rai a Mediaset fino al nuovo incarico di direttore del TG4.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:38:00 GMT)

Gerardo Greco : "A Mediaset contro Mentana - basta piazzate in tv" : Gerardo Greco risponde alle domande di Pietro Senaldi in un'intervista su Libero, facendo il punto sul passaggio di azienda, da Rai a Mediaset, e sulla nuova impresa da direttore del Tg4. Dopo 25 anni di lavoro per la televisione di Stato, dodici dei quali passati in America come corrispondente, il giornalista romano sbarca sulla quarta rete del Biscione per rivestire i panni di conduttore, indossati l'ultima volta nello studio di Agorà, ...

Gerardo Greco arriva a Stasera Italia - in attesa di Barbara Palombelli : Gerardo Greco L’attualità chiama e la nuova Retequattro risponde, in anticipo rispetto ai piani annunciati. Il canale generalista Mediaset che da settembre rinnoverà il taglio editoriale delle prime serate ha già modificato il suo palinsesto, seguendo in questi giorni i drammatici sviluppi della cronaca Italiana. Stasera, in diretta alle ore 21.25, nuovo appuntamento del Tg4 con “Speciale Genova” condotto da Gerardo Greco in collegamento dal ...

Gerardo Greco si allarga : dal live al porto di Genova all'anticipo di Stasera Italia : La marcia di Gerardo Greco al Tg4 ha avuto un'inattesa - e drammatica - accelerazione con il disastro di Genova e si è tradotta, come visto, in una moltiplicazione di edizioni straordinarie e di speciali che non si vedevano dai tempi di Emilio Fede. Il massiccio impegno del Tg4 nella copertura del crollo del Ponte Morandi a Genova si è 'formalmente' concluso ieri sera, sabato 18 agosto, con uno speciale allestito in diretta dal porto ...

«Speciale Genova» sulla "nuova" Rete 4 con Gerardo Greco - : ... seguendo in questi giorni i drammatici sviluppi della cronaca italiana. E sabato 18 agosto , in diretta alle ore 21.25 , propone un nuovo appuntamento del Tg4 con " Speciale Genova " condotto da ...

Torre del Greco - funerali in diretta su Fb per Matteo Bertonati - Antonio Stanzione - Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito Il cardinale Sepe : «Morti per mano dell'uomo» : NAPOLI -«Non si può, non si deve morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per burocratismo, per inedia, perché questa è...