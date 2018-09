Genova - Toti : 'Entro il 2019 il nuovo ponte di Renzo Piano' : Un nuovo ponte progettato dall'architetto Renzo Piano che sarà un simbolo per Genova e per le vittime del Morandi. 'Entro ottobre 2019, novembre al massimo, Genova avrà un nuovo ponte sul torrente ...

Genova - gli sfollati tornano nel loro quartiere ma non nelle abitazioni. Di Maio smorza toni con Toti : 'Riconosco tutto il lavoro che stanno facendo. Serve un decreto Genova il prima possibile' ha detto il vicepremier che ieri aveva suscitato l'ira del commissario straordinario. toninelli torna sulle ...

Giuseppe Conte - Giovanni Toti bussa alla porta del premier : ci aiuti lui per gli sfollati di Genova : Giovanni Toti confida nel buonsenso del premier Giuseppe Conte . Dopo la polemica scoppiata ieri 4 settembre tra il governatore della Liguria e Luigi Di Maio accusato di blaterare sul caso del crollo ...

Genova - scontro alla Camera. Toninelli : 'pressioni per non pubblicare le concessioni'. Sugli sfollati è duello Di Maio-Toti : Le opposizioni chiedono i nomi e invitano il presidente di Montecitorio fico ad informare la magistratura -

La rabbia degli sfollati di Genova : ed è scontro tra Toti e Di Maio : Genova - Disperazione e rabbia la prima protesta degli sfollati di Genova va in scena durante la seduta congiunta dei consigli regionali e Comunali: 'Non siamo come cani a cui si tira un osso'. ...

Tensione a Genova - sfollati Ponte Morandi : 'Trattati da cani' - ed è polemica Di Maio-Toti : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha lasciato in eredita' il dolore di decine di morti, ma anche il dramma di centinaia di sfollati. Sono loro che, dopo aver mantenuto il massimo rispetto per chi è stato più sfortunato di loro, alzano la voce e chiedono rispetto. Pretendono di non essere trattati da cani, come ritengono che in questo momento qualcuno stia facendo. Chiedono che non vi sia un osso da buttargli, ma una soluzione efficace. ...

Genova - crollo del ponte : ira degli sfollati. E Toti attacca Di Maio : «Lui esterna - noi siamo con loro» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti: «Non potete trattarci come cani a cui buttare l'osso». Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre». Scontro tra governo e istituzioni locali

Toti contro Di Maio sugli sfollati di Genova : Genova, 4 set., askanews, - 'Gli sfollati sono in balia delle elemosine di Di Maio perché i soldi che ricevono sono quelli decisi dal governo, quindi da Di Maio stesso. Se pensa che siano pochi, li ...