Genova | Renzo Piano presenta il suo progetto | «Nuovo ponte d' acciaio | dovrà durare mille

Ponte Genova - Renzo Piano : "Durerà 1000 anni". Il progetto : L'archistar e senatore a vita presenta il suo 'dono' per la città. . Toti: "Pronto entro il 2019". Sarà in acciaio, fornito da ArcelorMittal Ponte Morandi crollato: chi sono i 20 indagati

Genova - Renzo Piano presenta il progetto del nuovo ponte : “Dovrà durare mille anni” : “Un cantiere è un luogo di coesione e magia, tutti insieme a fare una cosa, nasce l’orgoglio, a Genova c’è. Genova è superba non perché è superba, ma perché e grande, ha sempre trovato coraggio“: lo ha dichiarato Renzo Piano in conferenza stampa illustrando il progetto del ponte di Genova . “Il ponte deve confortare la città, una strana nave che attraversa il Polcevera, sarà di acciaio e un colore chiaro, vicino al ...

Renzo Piano - aiuti Genova da senatore e non come archistar : L’Italia si scopre fragile e sottile come Genova dopo il crollo del viadotto sul Polcevera, che diventa il simbolo e il manifesto della cecità italiana, del mancato governo nelle città delle politiche pubbliche e dell’assenza del dibattito politico culturale. “I ponti non crollano per fatalità”, dichiara l’architetto e senatore a vita Renzo Piano, che ha appena presentato una “sua” proposta progettuale per il nuovo ponte, che ...