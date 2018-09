Genova | indagate venti persone e Autostrade

Venti persone indagate per il crollo del ponte a Genova : Nella lista della Procura di Genova ci sono una Venti na di indagati nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi che il 14 agosto ha provocato la morte di 43 persone ....

Indagate 20 persone e le società Autostrade e Spea Engineering per il crollo del Ponte Morandi a Genova : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e le società Autostrade e Spea Engineering per responsabilità dell'ente per il crollo del Ponte Morandi a Genova che il 14 agosto ha provocato la morte di 43 persone. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.Le due società rispondono di omicidio colposo plurimo aggravato dal mancato ...