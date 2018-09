Genova | chi sono gli indagati per il crollo del Ponte Morandi

Italia : crollo ponte Genova - 20 indagati - "sapevano dei rischi" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genova - Toninelli : «Sì al rientro a casa degli sfollati» A chi spetta la ricostruzione? : Il ministro delle Infrastrutture: «Autostrade deve risarcire tutti, pagare la ricostruzione del ponte e delle case, e non avrà più la concessione». E rivela: «Abbiamo ricevuto delle diffide non pubblicare le concessioni»

Ponte Morandi - Comune Genova contro Governo/ Ultime notizie : “stop polemiche - ci dicano chi farà il viadotto” : Ponte Morandi , Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova , il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:25:00 GMT)

Napoli - Hamsik svela i motivi dell’esclusione di Genova : “Ancelotti mi ha chiamato e…” : Il centrocampista del Napoli ha commentato la panchina di Genova , svela ndo il colloquio avuto con Ancelotti prima del match “È stata una scelta di Ancelotti. Prima della gara con la Sampdoria mi ha chiamato e mi ha detto che ci sarebbero state delle modifiche e mi sono trovato tra i sostituti“. Il capitano del Napoli , Marek Hamsik , spiega così la panchina nell’ultima gara di campionato contro la Samp persa per ...

Su Genova scontro alla Camera. Toninelli : pressioni per non pubblicare le concessioni. Da chi? : 'Nonostante le pressioni interne e esterne abbiamo reso pubbliche tutte le concessioni. Autostrade era una mangiatoia', dice il ministro delle Infrastrutture Le opposizioni chiedo di fare i nomi e ...

Ponte Morandi Genova - elenco della Finanza. "Ecco chi sapeva delle sue criticità" : La lista consegnata alla procura che indaga sul crollo. Tredici nomi di Autostrade, Spea e Mit. Protesta degli sfollati, Toti attacca Di Maio. Toninelli alla Camera: "Autostrade pagherà, ma non ...

Genova : in procura elenco di chi sapeva. L'ira sfollati in Consiglio : 'Vogliamo una casa, veniamo noi prima delle imprese e della viabilità' protestano durante il Consiglio congiunto Regione-Comune -

