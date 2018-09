Genova | Castellucci rompe il plastico del nuovo ponte di Piano

Crollo ponte Genova - Castellucci rompe il plastico di Renzo Piano - Video : L'archistar ha presentato il suo progetto del nuovo viadotto sul torrente Polcevera che sostituirà quello crollato il 14 agosto. Al termine della conferenza stampa piccolo incidente di percorso...

Genova - ponte Morandi : tra gli indagati Castellucci e Ferrazza : Una ventina in tutto, tra cui spiccano l'a.d.di Autostrade per l'Italia e il provveditore per le opere pubbliche di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Genova - Autostrade parla a quattro giorni dal crollo. L’ad Castellucci : “Responsabilità da accertare” : quattro giorni dopo la strage del Ponte Morandi, i vertici della società controllata dalla famiglia Benetton hanno presenziato ai funerali di Stato di 19 delle 42 vittime e, poche ore più tardi, hanno incontrato la stampa in un hotel del centro. Stanziato mezzo miliardo per le vittime, da lunedì al lavoro per nuova viabilità e piano per nuovo ponte in 8 mesi. L'articolo Genova, Autostrade parla a quattro giorni dal crollo. L’ad ...