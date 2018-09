Genoa | Preziosi svela un importante retroscena sull’Avellino

Serie A Genoa - Perinetti : «Piatek è stata un'intuizione di Preziosi» : Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa parla ai microfoni di RMC Sport, nel giorno dei 125 anni del Grifone. Poi Perinetti parla di Piatek : "Intuizione personale del presidente Preziosi . ...

Genoa - Piatek via a gennaio? Il presidente Preziosi fa il punto della situazione : Genoa, Piatek sta lasciando a bocca aperta i tifosi del Grifone a suon di gol e buone prestazioni, tanto da attirare l’attenzione di alcune big europee Il Genoa sta pian piano scoprendo un grande attaccante in questa stagione. Dopo l’annata un po’ asfittica per i centravanti del Grifone, quest’anno il presidente Preziosi ha puntato molto sul Piatek, un attaccante che sin da subito sta impressionando critica e ...

Genoa - Preziosi fa il punto sull’affare Favilli ancora lontano dalla conclusione : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del caso Favilli e dell’offerta proposta alla Juventus in queste ore Il presidente del Genoa Preziosi, ha parlato di calciomercato quest’oggi, sopratutto relativamente al centravanti che dovrebbe arrivare alla corte di Ballardini nei prossimi giorni. Si tratta di Favilli della Juventus, per il quale ancora non c’è però l’intesa con i bianconeri: “Favilli ci ...

Genoa - Preziosi : Acquisto del Ferraris? La cifra richiesta, 18 milioni, mi sembra sparata così, non c'è nessuno al mondo che possa dare questi 18 milioni. Considerando quando dovremo investire come società sia noi ...

Genoa - non arriva Bertolacci : le mosse di Preziosi per centrocampo e difesa : Genoa due affari sembrano in dirittura d’arrivo per il Grifone, uno a centrocampo ed uno in difesa: la situazione Il Genoa si appresta a completare due operazioni importanti. A centrocampo sembra complicarsi l’arrivo di Bertolacci dal Milan. Il club rossonero vorrebbe far cassa dalla cessione del calciatore ed il Genoa sembra non voler soddisfare le richieste economiche dei milanisti. Dunque in arrivo c’è Montolivo, ...

Genoa - eccoti il centravanti : Preziosi piazza il colpo : Genoa, accelerata da parte del presidente Preziosi, il Grifone prende il centravanti tanto richiesto da mister Ballardini Il Genoa ha praticamente chiuso l’operazione Favilli. Il centravanti arriverà dalla Juventus, dopo che il Grifone ha superato la concorrenza di Sampdoria ed Udinese. Secondo quanto rivelato da Skysport, sarà una cessione a titolo definitivo con recompra, in favore dei bianconeri. Preziosi ha dunque accontentato il ...

Genoa - il presidente Preziosi perde la pazienza con Lisandro Lopez : la situazione : Lisandro Lopez sta facendo un po’ alterare il presidente del Genoa Preziosi, a causa di un atteggiamento che non piace al patron Lisandro Lopez sta tirando un po’ troppo la corda con il Genoa ed il patron ligure Preziosi sembrerebbe aver perso la pazienza. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il club avrebbe da tempo l’accordo con il Benfica per l’approdo del difensore alla corte di Ballardini, ma lo ...

Genoa - Preziosi vuole chiudere per Bertolacci nonostante Gattuso : Ultime sul futuro di Andrea Bertolacci , firmate La Gazzetta dello sport . Gattuso ha posto il veto alla cessione ma il Genoa non demorde, tanto che vorrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.

Calciomercato Genoa - nuovo colpo piazzato da Preziosi : giornata di visite mediche in casa rossoblu : Il club rossoblu ha programmato per oggi le visite mediche di Lisandro Lopez, che arriva dal Benfica con la formula del prestito nuovo colpo in casa Genoa, il club rossoblu ha in mano anche Lisandro Lopez. E’ tutto fatto per il trasferimento del difensore di proprietà del Benfica, che arriva in Liguria con la formula del prestito secco, la stessa che lo aveva portato all’Inter nella scorsa stagione. Dopo gli ingaggi di Claudio ...

Calciomercato Genoa - non solo Spinelli : Preziosi pronto a battere un altro colpo… dall’Argentina : In dirittura le trattative per Kouamé, Spinelli e Lisandro Lopez, il Genoa prova a mettere le mani anche su un centrocampista argentino classe ’99 Dopo aver sfoltito un po’ la rosa, il Genoa si prepara a chiudere una serie di operazione che cambiano il volto della squadra. Accolto Romulo dopo le visite mediche di ieri, il club rossoblu si prepara adesso a chiudere le situazioni relative a Kouamé e Spinelli, entrambi attaccanti ...

Calciomercato Genoa - spunta un nuovo obiettivo per l’attacco : Preziosi ha pronta l’ennesima scommessa argentina : Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Claudio Spinelli, attaccante argentino del Tigre la scorsa stagione nel San Martin Nuova scommessa argentina per il Genoa, il presidente Preziosi ha infatti deciso di puntare su un giovane attaccante del Tigre. Si chiama Claudio Spinelli ed è un classe ’97, profilo che stuzzica e non poco il club rossoblu, che lo segue da vicino e potrebbe portarlo in Italia nei prossimi giorni. In ...

Calciomercato Genoa - Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centrocampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, ...

